Zatrważające wieści z La Liga. Anulują 16 goli Lewandowskiego? Sprawa na ostrzu noża

Finansowe perypetie Barcelony przestały już kogokolwiek dziwić . Nie znaczy to jednak, że nie wywołują emocji. Wręcz przeciwnie - w Hiszpanii właśnie sięgają one zenitu.

Dani Olmo i Pau Victor byli zatwierdzeni do gry z datą graniczną 31 grudnia 2024 roku. Nadal trenują z zespołem, ale klub nie dostał zgody na ich ponowną rejestrację. Wciąż brakuje bowiem 60 mln euro, by domknąć budżet na drugą część sezonu. Chodzi o zachowanie odgórnie ustanowionego limitu wynagrodzeń zawodników w stosunku do posiadanych aktywów.