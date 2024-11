Fatalne wieści ws. Jeremy'ego Sochana. A zespół bez niego się załamał

Fani San Antonio Spurs w ostatnich godzinach mierzą się z kolejnymi niepokojącymi wiadomościami - legendarny trener Greg Popovich z powodu choroby i potrzeby odpoczynku nie pojawił się na dwóch ostatnich meczach, a zabraknie go jeszcze co najmniej na trzecim (obowiązki objął Mitch Johnson), urazu doznał Jeremy Sochan, a drużyna przegrała we wtorek nad ranem polskiego czasu z Los Angeles Clippers.