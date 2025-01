"Skandal" przed meczem Świątek - Rybakina. Rosjanie i Kazachowie grzmią, wybuchło zamieszanie

Reprezentacja Polski wygrała ćwierćfinał United Cup z Wielką Brytanią i wywalczyła sobie awans do przedostatniego etapu tego turnieju. Tam nasi rodacy zmierzą się z Kazachstanem, którego największą gwiazdą jest Jelena Rybakina . Urodzona w Moskwie zawodniczka w singlu będzie rywalką Igi Świątek .

Wielkie emocje wśród fanów tenisa budzi nie tylko rywalizacja dwóch topowych zawodniczek świata, ale również to, co za kulisami dzieje się u jednej z nich. W czwartek Jelena Rybakina ogłosiła, że wznawia współpracę ze Stefano Vukovem - chorwackim szkoleniowcem, z którym przed US Open 2024 rzekomo pożegnała się w nie najlepszych relacjach.