Niewiarygodne, co zrobili Sochan i spółka. Polak na językach, już o tym głośno

Zespół San Antonio Spurs po trzech porażkach z rzędu odniesionych w ostatnim czasie zdołał w końcu powrócić na zwycięską ścieżkę 8 grudnia, kiedy to pokonał ekipę New Orleans Pelicans 121:116. Niewiele jednak brakowało, by podopieczni Mitcha Johnsona, zastępującego w roli głównego trenera "Ostróg" Gregga Popovicha, błyskawicznie z owej ścieżki zeszli.