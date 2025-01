Najlepszy strzelec ligi rozchwytywany. Polski klub ma plan jak go zatrzymać

Po jesieni Cracovia zajmuje piąte miejsce - do czwartej Legii traci punkt, trzeciej Jagiellonii cztery, a do wicelidera Rakowa pięć. Jest szansa na najlepszy wynik w XXI wieku. W 2007 roku i 2016 był czwarta. Trzecia pozycja dałaby prawo gry w europejskich pucharach. I takie są ambicje w klubie, ale zimą dojdzie do kilku zmian.

Pierwszą już Cracovia ogłosiła. Do Miedzi Legnica sprzedała Mateusza Bochnaka. Choć 27-letni pomocnik zagrał w 13 meczach, to uzbierał zaledwie 158 minut. Zdobył w nich dwie bramki. Do pierwszoligowego zespołu z Dolnego Śląska trafił za 300 tysięcy złotych plus ewentualne bonusy. W krakowskiej drużynie miał małe szanse na grę.