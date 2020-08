Luka Donczić uzyskał w niedzielę 43 punkty, 17 zbiórek i 13 asyst, a w dodatku trafił zwycięski rzut równo z syreną kończącą dogrywkę. Jego Dallas Mavericks wygrali z Los Angeles Clippers 135:133 i w 1. rundzie play off NBA jest remis 2-2.

Teksańczycy przeszli w tym meczu drogę z piekła do nieba. Tuż przed jego rozpoczęciem okazało się, że ich druga gwiazda - Łotysz Kristpas Porzingis jest niezdolny do gry. Samo spotkanie natomiast zaczęli po prostu kiepsko i na początku drugiej kwarty Clippers prowadzili już różnicą 21 punktów.

Mavericks jednak nie poddali się, a ich zbawcą okazał się Donczić. Poprawili zarówno skuteczność jak i obronę. Stratę udało im się zniwelować w połowie trzeciej części gry, kiedy zdobyli 16 punktów z rzędu.



W ostatniej akcji czwartej kwarty to Clippers mieli piłkę. Kawhi Leonard jednak spudłował i potrzebna była dogrywka. W niej trwała walka kosz za kosz. Na prowadzenie 133:132 celną "trójką" wyprowadził Clippers Marcus Morris.



Na ostatnią akcję Mavericks mieli 3,7 s. Piłka trafiła do Donczicia, a dzięki zasłonie nie krył go Leonard, tylko dziesięć centymetrów niższy Reggie Jackson. Słoweniec odskoczył do tyłu i z ponad ośmiu metrów trafił na zwycięstwo.



"To jedno z najwspanialszych uczuć, jakich doświadczyłem jako zawodnik. Coś wyjątkowego. Po prostu bardzo chciałem trafić ten rzut. Nie potrafię opisać towarzyszących mi emocji" - przyznał 21-latek.



Donczić jest dopiero trzecim zawodnikiem w historii NBA, który w meczu play off skompletował triple-double z co najmniej 40 punktami, 15 zbiórkami i 10 asystami. Dołączył do legendarnego Oscara Robertsona i Charlesa Barkleya.



Wcześniej było także tylko czterech koszykarzy, którzy zdobyli w takim spotkaniu ponad 40 punktów i jednocześnie trafili zwycięski rzut równo z końcową syreną: Michael Jordan, LeBron James, Damian Lillard i Kawhi Leonard.



"Ten dzieciak żyje dla takich momentów. To, w jaki sposób analizuje wydarzenia na parkiecie jest po prostu niesamowite. Robi to nie z szybkością sieci 5G, tylko chyba 6G" - komplementował podopiecznego trener Rick Carlisle.



W ekipie Clippers najlepsi byli rezerwowy Lou Williams, który zdobył 36 pkt oraz Leonard - 32 pkt i dziewięć zbiórek. Wciąż problemy ze skutecznością ma natomiast Paul George. Tym razem trafił tylko trzy z 14 prób z gry, a łącznie w trzech ostatnich spotkaniach 10/47.



W play off rywalizacja toczy się do czterech zwycięstwo. Piąty mecz zaplanowano na wtorek.



W drugiej rundzie są już broniący tytułu Toronto Raptors i Boston Celtics. Kanadyjski zespół po raz pierwszy w swojej historii wygrał serię w play off 4-0. Minionej nocy rozbił Brooklyn Nets 150:122.



Celtics natomiast po raz czwarty wygrali z Philadelphia 76ers; tym razem 110:106. Do wygranej poprowadził ich Kemba Walker - 32 pkt.



Filadelfijczycy mają w składzie młodych, utalentowanych zawodników, ale kolejny raz faza play off kończy się dla nich olbrzymim rozczarowaniem.



"Mam wrażenie, że nie zawsze byliśmy dostatecznie skoncentrowani. Musimy się z tym zmierzyć i po prostu poprawić grę" - powiedział Joel Embiid. Kameruńczyk uzyskał 30 pkt i 10 zbiórek.

Wyniki niedzielnych meczów pierwszej rundy play off NBA:

Konferencja Wschodnia



Brooklyn Nets - Toronto Raptors 122:150



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Raptors wygrali 4-0.



Philadelphia 76ers - Boston Celtics 106:110



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Celtics wygrali 4-0.



Konferencja Zachodnia



Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 135:133 (po dogr.)



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2.



Utah Jazz - Denver Nuggets 129:127



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Jazz.