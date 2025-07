Przełomowe zwycięstwo Sułek-Schubert. Z lepszym wynikiem niż na igrzyskach

Rok temu Adrianna Sułek-Schubert walczyła o to, by po urodzeniu syna wrócić do najbardziej wymagającej lekkoatletycznej konkurencji, siedmioboju - i powalczyć o sukces w igrzyskach w Paryżu. Sukcesu nie było, mimo ofiarnej postawy. W tym sezonie też było bardzo ciężko, przyznała się do depresji poporodowej. I gdy już to z siebie zrzuciła, przyszedł sukces. 26-latka z Bydgoszczy wygrała Memoriał Wiesława Czapiewskiego w Nakle, zawody World Combined Events Tour - Gold Level. Z najlepszym wynikiem po przerwie macierzyńskiej.