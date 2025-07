Sukces Polek, a Lavarini usłyszał gorzki werdykt. Wskazał na duży problem

O ile zwycięstwo "biało-czerwonych" z Japonią było oczywiście tematem numer jeden i eksperci oraz ekspertki chwalili podopieczne Stefano Lavariniego, to jednak nie zabrakło także powrotu do porażki w półfinale .

Od samej rozgrzewki było widać, że to wszystko się pozmieniało. Zgadzam się z Agnieszką Korneluk. Ją boli nie porażka z Włochami, ale to, że tam był czerwony dywan rozłożony i niepodjęta walka, rękawica

O ile były siatkarz od razu dodał, że reprezentacja Włoch to jest obecnie jedna z najlepszych drużyn na świecie i porażka nie jest dramatem, to jednak można było zrobić to w zdecydowanie lepszym stylu. Tym bardziej że, siatkarki Lavariniego nie miały niczego do stracenia.