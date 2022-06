Piotr Kacprzak nowym mistrzem Babilon MMA!

Ponadto zwycięstwa na gali odnieśli m.in. Łukasz Siwiec (7-1, 2 KO, 5 Sub) i Mateusz Makarowski (7-5-1, 6 KO, 1 Sub). Oto wyniki i skróty walk gali Babilon MMA 29.



Wyniki walk gali Babilon MMA 29:

Walka wieczoru o mistrzowski pas wagi piórkowej (do 66 kg):5 x 5 min - Piotr Kacprzak (8-3, 2 KO, 3 Sub) pokonał Damiana Zorczykowskiego (8-6, 1 KO, 5 Sub) przez techniczny nokaut (kopnięcie na korpus i ciosy w parterze) w trzeciej rundzie.



Walka w umownym limicie do 80 kg:3 x 5 min - Łukasz Siwiec (7-1, 2 KO, 5 Sub) pokonał Alessandro Bottiego (15-14, 9 KO, 5 Sub) przez techniczny nokaut (przerwanie lekarskie) po pierwszej rundzie.



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg)3 x 5 min - Mateusz Makarowski (7-5-1, 6 KO, 1 Sub) pokonał Marcina Skrzeka (6-4, 4 KO, 1 Sub) przez techniczny nokaut (ciosy w stójce) w pierwszej rundzie.



Walka w umownym limicie do 73 kg:3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (2-1, 1 KO) pokonał Damiana Zubę (4-4) niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 29-28).

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg)3 x 5 min - Szymon Rakowicz (3-2, 1 KO, 2 Sub) pokonał Karola Kutyłę (6-4, 3 KO) przez poddanie (duszenie gilotynowe) w drugiej rundzie.



Walka w wadze koguciej (do 61 kg)3 x 5 min - Miłosz Melchert (2-0, 2 KO) pokonał Grzegorza Rutkowskiego (0-2) przez techniczny nokaut (kopnięcie frontalne na korpus i ciosy w parterze) w trzeciej rundzie.



Walka semi-pro w umownym limicie do 80 kg:3 x 3 min - Bartłomiej Nowak pokonał Jakuba Kowalskiego jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28).



Walka semi-pro w kategorii piórkowej (do 66 kg):3 x 3 min - Hubert Wybierała pokonał Dawida Marcinkowskiego jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-26).