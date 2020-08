Mistrz wagi półcięzkiej UFC Jon Jones poinformował, że wakuje tytuł i przenosi się do kategorii ciężkiej. Szansę walki o pas może otrzymać Jan Błachowicz.

Jones to absolutna gwiazda mieszanych sztuk walki. W całej karierze przegrał tylko raz. Zwyciężył z kolei w 26 pojedynkach.



Ostatnią walkę stoczył w lutym. Jednogłośną decyzją sędziego pokonał wtedy Dominicka Reyesa.



Błachowicz po trzech zwycięstwach z rzędu liczy na walkę o pas. To marzenie może się spełnić. Polak chciał się jednak zmierzyć z Jonesem. To z kolei okaże się niemożliwe. Amerykanin poinformował bowiem, że przenosi się do wagi ciężkiej.



"Jestem po rozmowie telefonicznej z UFC. Potwierdzam, że wakuję tytuł wagi półciężkiej. Oficjalnie jest do zdobycia" - napisał na Twitterze.



"To była wspaniała podróż. Dziękuję wszystkim moim konkurentom, UFC i co najważniejsze fanom" - dodał.



Nie wiadomo jeszcze, kto zmierzy się o tytuł osierocony przez Jonesa. Mówi się, że najbliżej tego celu są Błachowicz i Reyes.



Te doniesienia potwierdził dziennikarz telewizji ESPN Brett Okamoto. Przyznał, że taki pojedynek jest bardzo blisko realizacji. Do uzgodnienia zostały już tylko szczegóły. Walka miałaby się odbyć 26 września.



