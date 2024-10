Mariusz Pudzianowski ogłosił decyzję. Lewandowski reaguje

A zatem ma także ciągłe przywileje, którymi są nieproporcjonalne do klasy sportowej zarobki. Wszystko to jest istotne w kontekście ostatniej decyzji zawodnika, który poinformował, że wycofuje się z wyjątkowej, setnej gali KSW, która odbędzie się 16 listopada w Gliwicach . "Pudzian" napisał: "Długo wahałem się z decyzją, ale muszę rozsądnie zgodzić się z ekipą od przygotowań i przełożyć walkę na inny termin. Ciężko mi to przychodzi, bo bardzo chciałem pokazać się wam od najlepszej strony na okrągłej setnej gali KSW. Obecnie nie jest to możliwe...". Pudzianowski dodał na swoich kontach w mediach społecznościowych, że nie ma kontuzji, to nie ona jest powodem.