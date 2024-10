Polski wojownik podbił UFC. Niebywała walka, obaj zalali się krwią

Organizacja UFC ponownie zawitała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dokładniej do Abu Zabi, aby zorganizować numerowaną galę UFC 308. Starciem wieczoru był pojedynek o pas wagi piórkowej pomiędzy Ilią Topurią a Maxem Holloway'em. W co-main evencie mieli zmierzyć się Chamzat Czimajew i Robert Whittaker.

Już od pierwszego gongu widać było, że będzie to bardzo twarda walka. Zawodnik z Azji starał się wywierać presję, ale Polak dobrze utrzymywał dystans i polował na kontrataki. W pewnym momencie trafił obszernym lewym sierpem, który zachwiał Orolbaiem. W przerwie można było zauważyć wielkie spuchnięte oko rywala Biało-Czerwonego. Do akcji wkroczył lekarz, który ostatecznie dopuścił Kirgistańczyka do dalszej batalii.

Orolbai postawił wszystko na jedną kartę i w drugiej rundzie, to on przejął inicjatywę, a nasz wojownik miał małe kłopoty. To nie oznacza, że Rębecki nie miał w tej odsłonie swoich momentów. Koniec końców wszystkich trzech sędziów zapisało to starcie na korzyść reprezentanta Kirgistanu.