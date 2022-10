Wyciekły zarobki Pudzianowskiego i Chalidowa - największa walka w historii KSW!

KSW 77. Martin Lewandowski: Pudzianowski - Chalidow to największa walka w historii organizacji

Martin Lewandowski był gościem programu "Oktagon Live" w Kanale Sportowym, gdzie wypowiedział się na temat zarobków. Prowadzący program Maciej Turski najpierw zapytał czy walka kosztowała ponad 2 miliony złotych, co Lewandowski potwierdził. Dziennikarz po chwili stwierdził, że mógł zapytać od razu o trzy miliony, na co co włodarz KSW odparł mu: "Mógłbyś spokojnie. To będzie największa walka w historii federacji".