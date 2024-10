Dramat Polaka po gali KSW. Zaraził go rywal, w szpitalu bał się o życie

Zaledwie kilkadziesiąt godzin po wydarzeniu triumfator poczuł się bardzo źle. Sytuacja zdrowotna pogorszyła się do tego stopnia, że konieczna była wizyta na SORze. Michał Sobiech w placówce medycznej pozostał dłużej niż się tego pierwotnie spodziewał. Sportowiec poznał fatalną diagnozę, o czym wspomniał we wpisie na swoim blogu . "Mój przeciwnik w trakcie walki zaraził mnie gronkowcem i paciorkowcem, przez co prawie usunięto mi niesłusznie woreczek żółciowy, prawie umarłem, straciłem tydzień życia, mnóstwo zdrowia, a moja rodzina przeżyła koszmar" - przyznał.

Karol Kutyła zabrał głos w sprawie. Posypał głowę popiołem

Co na to wszystko rywal 29-latka? W mediach społecznościowych Karola Kutyły także pojawiło się oświadczenie. "Zawodnik w tygodniu walki myśli tylko o tej walce i wszystkie rzeczy dookoła, zostawia na po walce. W tym przypadku zdecydowanie to był błąd i nie powinno tak być. Nie powinienem był bagatelizować tych objawów i zgłosić się do lekarza. Zachowałem się lekkomyślnie" - brzmi najważniejsza część wpisu przegranego niedawnego starcia.