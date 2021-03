W walce wieczoru dzisiejszej gali KSW 59 Mariusz Pudzianowski zmierzy się z senegalskim "Bombardierem" Gdzie oglądać galę i jak zamówić dostęp? Szczegóły w tekście.

Walka Pudzianowski - Bombardier na KSW 59 będzie prawdziwym starciem gigantów! Ten pierwszy jest jedną z największych gwiazd KSW. Teraz wraca po ponad rocznej przerwie i jest głodny walki. Bombardier to z kolei legenda laamb, czyli senegalskich zapasów. - Tak naprawdę nie ma wielu różnic, natomiast są dwie rzeczy bardzo charakterystyczne dla MMA. W odróżnieniu od mieszanych sztuk walki, w senegalskich zapasach nie można uderzać łokciem ani kolanem. Uważam, że w 60 procentach te dyscypliny podobne do siebie - wyjaśnił w rozmowie z Polsatsport.pl dwukrotny mistrz świata w tej dyscyplinie.

Walka zapowiada się tym ciekawiej, że "Pudzian" będzie lżejszy od rywala! Podczas ceremonii ważenia wniósł 120,2 kg, natomiast jego rywal aż 151,2 kg. Pudzianowski ma jednak dokładny plan na starcie z Bombardierem. - Przez pierwsze trzy minuty będę musiał być elektryczny, bo to wielkie chłopisko. Ma dwa metry, waży 150 kilogramów. Będę musiał uciekać. Byłbym głupi, gdybym chciał się z nim przepychać. Oczywiście, że nie ustąpiłbym, wszystko przez mój charakter i fizykę. Co jednak byłoby później? Uciekać i kąsać - to myślenie zawodnika. On jest słoniem, ja lwem. Słoń goni lwa, ale w pewnym momencie lew potrafi się odwrócić, wskoczyć na grzbiet i ubić - powiedział w rozmowie z Polsatsport.pl.

W co-main evencie KSW 59 zmierzą się Antun Racić i Sebastian Przybysz. Stawką będzie pas mistrz kategorii koguciej, który należy do Chorwata. Będzie to rewanż za pojedynek z grudnia 2018 roku. Wówczas lepszy był Racić, który wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów. - Dużo poprawiłem w kwestii siły i muskulatury. Pierwszej naszej walki już nie oglądam. Na początku kilka razy ją obejrzałem i dała mi bardzo dużo motywacji. Teraz stałem się zupełnie innym zawodnikiem. Jestem mocniejszy mentalnie i tym razem jestem w stanie odebrać mu pas - zadeklarował Przybysz.

Wcześniej w klatce spotkają się Damian Janikowski i Jason Radcliffe. Medalista olimpijski ma na koncie już osiem walk w MMA, między innymi z Michałem Materlą i Szymonem Kołeckim. W sobotę zmierzy się z czołowym zawodnikiem kategorii średniej w Wielkiej Brytanii, który na KSW 50 rozprawił się z Antonim Chmielewskim.

W innych pojedynkach KSW 59 zmierzą się Krystian Kaszubowski i Michał Pietrzak, Michał Włodarek i Darko Stosić, Łukasz Rajewski i Konrad Dyrschka, Adrian Bartosiński i Lionel Padilla, Sebastian Rajewski i Savo Lazić oraz Cyprian Wieczorek i Patrk Likus.

KSW 59 w PPV: Cena

Cena realizowanego wyłącznie w systemie pay-per-view (PPV) wydarzenia to 40 zł. Będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT oraz na urządzeniach mobilnych.

KSW 59 w PPV: Godzina rozpoczęcia

Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20.00.

Transmisja KSW 59: Jak zamówić galę w Cyfrowym Polsacie?

Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów:

przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

w internetowym Centrum Obsługi Klienta na icok.cyfrowypolsat.pl,

w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi Cyfrowego Polsatu (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid), przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

e-płatności.

Transmisja KSW 59: Jak obejrzeć galę w IPLI?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę KSW 59, na żywo i w HD, będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski w cenie 40 zł. Zamówienia można składać na stronie IPLA , a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą, przelewem, BLIK-iem lub płatnościami Apple, w zależności od modelu urządzenia użytkownika.

