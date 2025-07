Katarzyna Skowrońska po siatkówce poszła zupełnie inną drogą. Wybrała sztukę

Dwukrotna mistrzyni Europy, srebrna medalistka igrzysk europejskich, multimedalistka Ligi Mistrzyń z wieloma klubami. Skowrońska grała w Polsce, Turcji, Chinach, a nawet Azerbejdżanie. Karierę sportową zakończyła w 2019 roku. Dwa lata wcześniej zerwała więzadła krzyżowe i przeszła długą, wyczerpującą rehabilitację. Możliwe, że to wpłynęło na jej ostateczną decyzją o skończeniu przygody z siatkówką.

Skowrońska rozwiodła się, ale nie spędza czasu samotnie. Niedługo po tym, gdy w mediach pojawiły się plotki o jej rozwodzie, postanowiła sama odnieść się do tych informacji i zakończyć dyskusję na ten temat: "Ponieważ jestem zirytowana i znudzona odpowiadaniem setny raz na to samo pytanie w sprawie mojego stanu cywilnego oraz czytaniem nieprawdziwych informacji na swój temat w sieci, chciałabym wszystkich poinformować, że od kilku miesięcy jestem po rozwodzie i zamknęłam tamten rozdział życia. Tym miłym akcentem życzę wszystkim miłego dnia. PS Zapewniam Was, że życie po rozwodzie też jest piękne" - pisała w 2021 roku w mediach społecznościowych.