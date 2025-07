Mistrz Europy na wylocie. Fatalna sytuacja, to może być koniec

Z tego powodu wciąż trwają negocjacje z Andersem Thomsenem, którego odejście nie jest jeszcze przesądzone. W Gorzowie mają kilka wizji składu. Jedna z nich uwzględnia nawet jazdę zagranicznym juniorem, ale wtedy potrzebni im są trzej seniorzy z polskim obywatelstwem. Dlatego właśnie gdzieś tam na uboczu znajduje się Andrzej Lebiediew. Łotysz na ten moment jest pewniakiem do odejścia i niewiele może to jeszcze zmienić.

Gdyby Lebiediew był Polakiem, pewnie już teraz mógłby liczyć na porozumienie w przypadku pozostania w elicie. Tymczasem jest Łotyszem i zawodnikiem, któremu przypięto już łatkę - za mocny na 2. Ekstraligę, a za słaby na Ekstraligę. I to pomimo wystrzałowego początku sezonu w cyklu Grand Prix. Dzięki temu Lebiediew nadal jest w grze o utrzymanie. Poza tym bije się o kolejne złoto w mistrzostwach Europy. To jednak nie przekonuje działaczy, bo w polskiej lidze prezentuje się dużo gorzej.

To skutecznie odstrasza działaczy i Lebiediew nie prowadzi żadnych rozmów transferowych. Nie ma dosłownie żadnych zapytań z PGE Ekstraligi, a giełda w Metalkas 2. Ekstralidze zacznie się rozkręcać dopiero za jakiś czas. Aktualny mistrz Europy w zeszłym roku był w podobnej sytuacji i dopiero na finiszu skorzystał na zwolnieniu Szymona Woźniaka ze Stali. Łotysz chciał jak najdłużej czekać z oficjalną decyzją, żeby właśnie móc wcisnąć się gdzieś do ekstraligowego klubu.

Pytanie jednak, czy Unia Leszno ponownie nabierze się na Lebiediewa lub, czy Polonia Bydgoszcz będzie skłonna po niego sięgnąć. Co prawda, bydgoszczanie w zeszłym roku dogadali się z nim na starty w Ekstralidze, ale do awansu nie doszło. Przez rok czasu mogło się wiele zmienić. Pewne jest jedno, Lebiediew znów będzie czekał z decyzją do ostatniej chwili. W tym momencie jest jednak na wylocie i prostej drodze do startów na zapleczu.