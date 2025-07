Przełomowe wieści ws. legendy. Jeszcze niedawno prosił kibiców o modlitwę

Jest rekordowym, bo aż dziewięciokrotnym mistrzem NWA World Heavyweight i ośmiokrotnym (także rekordowym) mistrzem WCW World Heavyweight . WWE uznaje go za rekordowego, szesnastokrotnego mistrza świata , wliczając w to jego dwa panowania jako mistrz WWF.

W 2008 roku wprowadzony został do Hall of Fame przez Triple H. Zaledwie dzień później podczas eventu WrestleMania XXIV w Orlando stoczył on swój ostatni pojedynek. Przegrał wówczas z Shawnem Michaelsem. Choć blisko dwie dekady temu przeszedł na sportową emeryturę, Ric Flair wciąż brał udział w walkach pokazowych . W 2022 roku wziął udział w evencie pay-per-view "Ostatni Mecz Rica Flaira", podczas którego w duecie z Andrade El Idolo pokonał Jaya Lethala i Jeffa Jaretta.

W ostatnim czasie życie nie rozpieszczało legendarnego wrestlera. W 2017 roku przebywał w śpiączce przez 11 dni po tym, jak doszło u niego do pęknięcia jelita. Miał on także problem z niewydolnością nerek i był bliski zastoinowej niewydolności serca z powodu nadużywania alkoholu. Jego rodzina usłyszała wówczas, że sportowiec ma jedynie 20% szans na przeżycie. Ostatecznie jednak - po chirurgicznym usunięciu niedrożnego fragmentu jelita i przejściu okresu rekonwalescencji - utytułowany wrestler powrócił do zdrowia i opuścił szpital. To nie był jednak koniec jego problemów.