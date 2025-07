Venus Williams jest nieuleczalnie chora. Nie poddaje się. Czeka na mecz z Polką

- To pierwszy krok, a pierwszy mecz zawsze jest niezwykle trudny . Nie potrafię nawet opisać, jak trudno jest rozegrać pierwsze spotkanie po tak długiej przerwie Jestem tu z przyjaciółmi, rodziną, ludźmi, których kocham, a także kibicami, których kocham i którzy kochają mnie. To był po prostu piękny wieczór - powiedziała Venus Williams krótko po zwycięstwie w I rundzie turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.

Peyton Sterans (35. WTA), młodszą od siebie o 22 lata, odprawiła z kwitkiem w godzinę i 37 minut. Nie oddała seta, wygrywając 6:3, 6:4. O ćwierćfinał zagra w czwartkowe popołudnie (16:00) z Magdaleną Fręch . To będzie ich pierwsze spotkanie na korcie.

W 2011 roku zdiagnozowano u niej zespół Sjögrena. To choroba o podłożu autoimmunologicznym. Prowadzi do uszkodzenia gruczołów wydzielania zewnętrznego, czego efektem jest zanik zdolności do wytwarzania łez i śliny. Towarzyszą temu równoległe zmiany zapalne w wielu układach i narządach.