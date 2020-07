KSW 54. Debiut Izu Ugonoha, termin niebawem

B​yły pięściarz i pretendent do tytułu mistrza Polski w wadze ciężkiej w boksie, Izuagbe Ugonoh (0-0) zasili szeregi organizacji KSW. Utytułowany kickbokser zadebiutuje w klatce największej organizacji MMA w Europie podczas gali KSW 54.

Pochodzący z Gdańska zawodnik ma za sobą bogatą karierę w sportach uderzanych. Ugonoh ma na koncie tytuły mistrza Europy oraz świata amatorów w formule K-1. Wielokrotnie stawał również na najwyższym stopniu podium w mistrzostwach Polski w kickboxingu. Po udanej przygodzie z tą formułą walki, 34-latek zdecydował się porzucić kopnięcia i skupić się na samych uderzeniach.

W boksie zawodowym dorobił się 18 zwycięstw w kategoriach junior ciężkiej oraz ciężkiej. W 2019 roku stanął do walki o pas mistrza Polski królewskiej kategorii wagowej, ale przegrał i wtedy zdecydował się na zmianę dużych rękawic na te mniejsze do MMA. Izu od wielu miesięcy przygotowuje się do debiutu w nowej formule walki w warszawskim klubie WCA Fight Team, gdzie ma okazję trenować m.in. z Janem Błachowiczem czy Damianem Janikowskim.

Termin gali KSW 54 oraz rywal Ugonoha zostanie ogłoszony niedługo.