Polski dublet w ważnym mityngu World Athletics. To "wjazd" na mistrzostwa świata
Mityng Grand Slam Jerusalem znalazł się w kalendarzu World Athletics jeszcze zanim na teryterium Izraela zrobiło się aż tak bardzo niebezpiecznie. I dostał wysoki ranking Continental Tour Silver, czyli taki sam, jak choć memoriał Janusza Kusocińskiego. Wyprawa do Izraela jest teraz aktem odwagi, na taki zdecydowało się kilkoro reprezentantów Polski. Po to, by zdobyć cenne punkty do rankingu tuż przed zamknięciem list kwalifikacyjnych do mistrzostw świata. W rzucie dyskiem Polki odniosły podwójny sukces: Daria Zabawska i Weronika Muszyńska.
Gdy znaczna część reprezentacji Polski myśli już o Diamentowej Lidze w Chorzowie, kilkoro reprezentantów Polski zdecydowało się na dość ryzykowny wyjazd do Izraela - w Jerozolimie odbył się mityng World Athletics Continental Tour - Silver. Wysoko punktowany, za to w dość kiepskiej obsadzie, bo przecież czołowi lekkoatleci świata nie zdecydują się na wyjazd w tak niebezpieczne rejony. Klaudia Wojtunik, Dominik Kopeć, Oskar Stachnik czy Daria Zabawska walczą jeszcze o miejsca w kadrze na Tokio - by wejść choćby z rankingu.
I właśnie w Jerozolimie dostali idealną okazję, by mocno zapunktować. Daria Zabawska w rzucie dyskiem tę szansę wykorzystała. A Weronika Muszyńska dość nieoczekiwania ukończyła rywalizację tuż za nią.
Mityng World Athletics w Jerozolimie. Polki najlepsze w rzucie dyskiem. Będzie awans Darii Zabawskiej
Daria Zabawska w najnowszej aktualizacji rankingu World Athletics "Road to Tokyo" jest nad kreską, ma pięć pozycji zapasu. Dobry wynik w Jerozolimie, na ponad 60 metrów, dałby jej właściwie spokój w kontekście wylotu do Jerozolimy. A przecież ponad 60 metrów rzucała ostatnio regularnie. Choć zdarzały się też konkursy z wynikami na około 59 - 59,5 m.
Nie inaczej było i w Jerozolimie - bez fajerwerków, bez rzutów 60-metrowych, ale tuż pod tę linię. Miała cztery mierzone próby - na 57.82 m, 58.57 m, 59.04 m i 59.37 m. Poprawiała się więc im dłużej trwał konkurs, aż szkoda, że nie dostała kolejnych możliwości. A pewna zwycięstwa, już rozluźniona, rzuciła najdalej.
Drugie miejsce - i to jest pewna niespodzianka, zajęła jej klubowa koleżanka z AZS UMCS Lublin Weronika Muszyńska. Jej rekord życiowy to 58.12 m z początku czerwca, tu w drugiej kolejce posłała dysk aż na 57.65 m. I wyprzedziła m.in. Węgierkę Dorę Kerekes czy Estel Valeanu z Izraela, która w rankingu World Athletics jest tuż nad Polką.
Już za osiem dni obie powalczą o złoto w mistrzostwach Polski. W tych zawody dodatkowe punkty będą takie samo, jak za pozycje w Jerozolimie. Wszystko zależy więc od uzyskanych odległości - w Bydgoszczy też mogą sporo zyskać.