Gdy znaczna część reprezentacji Polski myśli już o Diamentowej Lidze w Chorzowie, kilkoro reprezentantów Polski zdecydowało się na dość ryzykowny wyjazd do Izraela - w Jerozolimie odbył się mityng World Athletics Continental Tour - Silver. Wysoko punktowany, za to w dość kiepskiej obsadzie, bo przecież czołowi lekkoatleci świata nie zdecydują się na wyjazd w tak niebezpieczne rejony. Klaudia Wojtunik, Dominik Kopeć, Oskar Stachnik czy Daria Zabawska walczą jeszcze o miejsca w kadrze na Tokio - by wejść choćby z rankingu.

I właśnie w Jerozolimie dostali idealną okazję, by mocno zapunktować. Daria Zabawska w rzucie dyskiem tę szansę wykorzystała. A Weronika Muszyńska dość nieoczekiwania ukończyła rywalizację tuż za nią.

Daria Zabawska w najnowszej aktualizacji rankingu World Athletics "Road to Tokyo" jest nad kreską, ma pięć pozycji zapasu. Dobry wynik w Jerozolimie, na ponad 60 metrów, dałby jej właściwie spokój w kontekście wylotu do Jerozolimy. A przecież ponad 60 metrów rzucała ostatnio regularnie. Choć zdarzały się też konkursy z wynikami na około 59 - 59,5 m.

Daria Zabawska Łukasz Kalinowski East News

Nie inaczej było i w Jerozolimie - bez fajerwerków, bez rzutów 60-metrowych, ale tuż pod tę linię. Miała cztery mierzone próby - na 57.82 m, 58.57 m, 59.04 m i 59.37 m. Poprawiała się więc im dłużej trwał konkurs, aż szkoda, że nie dostała kolejnych możliwości. A pewna zwycięstwa, już rozluźniona, rzuciła najdalej.

Drugie miejsce - i to jest pewna niespodzianka, zajęła jej klubowa koleżanka z AZS UMCS Lublin Weronika Muszyńska. Jej rekord życiowy to 58.12 m z początku czerwca, tu w drugiej kolejce posłała dysk aż na 57.65 m. I wyprzedziła m.in. Węgierkę Dorę Kerekes czy Estel Valeanu z Izraela, która w rankingu World Athletics jest tuż nad Polką.

Już za osiem dni obie powalczą o złoto w mistrzostwach Polski. W tych zawody dodatkowe punkty będą takie samo, jak za pozycje w Jerozolimie. Wszystko zależy więc od uzyskanych odległości - w Bydgoszczy też mogą sporo zyskać.

Daria Zabawska ANDREJ ISAKOVIC AFP

