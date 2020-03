Były mistrz KSW w wadze ciężkiej, Karol Bedorf (15-5, 5 KO, 4 Sub) nie wystąpi na gali KSW 53 w łódzkiej Atlas Arenie. Najdłużej panujący czempion królewskiej kategorii wagowej zmienia również dywizję, w której będzie toczył kolejne pojedynki.

Poniżej przedstawiamy wiadomość do fanów przekazaną przez Bedorfa.



"Kochani.



Od początku swojej kariery sportowej walczyłem w kategorii 95 kg lub 105 kg, w zależności od turnieju, w jakim brałem udział. Była to zawsze moja naturalna waga i środowisko pracy. Następnie, przekraczając próg federacji KSW oraz stopniowo zdobywając osiągnięcia w kategorii ciężkiej (do 120 kg), siłą rzeczy przyzwyczajałem organizm do coraz to wyższej liczby kilogramów i robiłem wyniki, pomimo iż moje warunki fizyczne są nastawione bardziej na kategorię półciężką niż ciężką. Jednak ciągnące się od dłuższego czasu urazy i kontuzje wymuszają na nas pewne zmiany, dlatego postanowiliśmy, wspólnie z moim sztabem oraz federacją KSW, że opuszczamy kategorię ciężką i kolejne walki toczyć będę najpierw w catchweight (poniżej 100 kg) a następnie w półciężkiej (93 kg). Wspólnie uważamy, że taka decyzja otworzy ciekawy wachlarz ewentualnych zestawień oraz zniweluje urazy i kontuzje ciągnące się od dłuższego czasu.



Pozostaje nam chwilę poczekać na termin i przeciwnika, ale tym razem już w odsłonie poniżej 100kg".