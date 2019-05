​Mistrz wagi lekkiej UFC Chabib Nurmagomiedow jest aktualnie zawieszony za bijatykę, do której doszło podczas gali UFC 229 po jego historycznym zwycięstwie nad Conorem McGregorem.

Zdjęcie Chabib Nurmagomiedow w walce z Conorem McGregorem, który jest duszony /Getty Images

Rosjanin w kolejnej walce zmierzy się najprawdopodobniej z Dustinem Poirierem, który niespełna miesiąc temu wywalczył tymczasowy pas, pokonując Maksa Hollawaya po pięciorundowej batalii. Według wielu doniesień pojedynek ma się odbyć na gali UFC 242 w Abu Zabi. Rosjanin spogląda jednak jeszcze dalej w przyszłość. Jego menadżer Ali Abdelaliz w rozmowie z ESPN-em przedstawił plany swojego podopiecznego.



- Dostałem od Chabiba bardzo dokładne instrukcje. Powiedział, że chce walczyć 7 września, a potem jeszcze raz w grudniu. Jeśli Georges St. Pierre dałby radę dogadać się z UFC i zawalczyć w kwietniu 2020 roku, to mielibyśmy kolejną walkę. Chabib chciałby tego starcia w kwietniu. Jeśli jednak się nie uda, to może być jakiś inny pretendent do pasa - powiedział.

Reklama

Abdelaziz wypowiedział się również na temat potencjalnego starcia rewanżowego z McGregorem.

- Conor będzie musiał zawalczyć teraz z kimś innym, z Justinem Gaethje, Tonym Fergusonem albo Donaldem Cerrone. Dla nas aktualnie to nie jest wystarczająco wartościowy przeciwnik - dodał.