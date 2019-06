Mistrz francuskiej ekstraklasy piłkarskiej Paris Saint-Germain oficjalnie poinformował, że Brazylijczyk Neymar nie będzie musiał być operowany po kontuzji prawej kostki, jakie doznał w spotkaniu sparingowym reprezentacji z Katarem wygranym 2-0.

Napastnik PSG poruszając się o kulach opuścił w środę boisko, szczegółowe badania wykazały, że Neymar doznał zwichnięcia zewnętrznego więzadła bocznego. Sztab medyczny zespołu i ekipy narodowej zdecydowały jednak, że uraz nie jest na tyle groźny, aby wymagał interwencji chirurgicznej.

Zdaniem lekarzy Neymar będzie pauzował przez minimum cztery tygodnie, dlatego jego udział w zbliżającym się prestiżowym turnieju Copa America jest wykluczony.

Generalnie ten rok nie układa się pomyślnie dla największej gwiazdy "Canarinhos". W styczniu doznał urazu prawej stopy, a do gry wrócił dopiero w kwietniu. Od tego czasu Neymar rozegrał tylko cztery mecze w barwach PSG. We Francji miał też problemy dyscyplinarne i z powodu swego zachowania został zawieszony na trzy spotkania. Do tego niedawno selekcjoner Brazylijczyków Tite poinformował Neymara, że nie będzie pełnił funkcji kapitana zespołu podczas Copa America, a opaskę przejmie Dani Alves.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Copa America. Willian przyjechał na zgrupowanie Brazylii. Zastąpi Neymara. Wideo © 2019 Associated Press

W fazie grupowej Copa America Brazylijczycy zmierzą się z Boliwią, Wenezuelą oraz Peru.

Brazylia już po raz piąty będzie gospodarzem Copa America, poprzednio w 1989 roku. Do tej pory piłkarze tego kraju na własnym terenie zawsze triumfowali; z kolei ostatnie zwycięstwo zanotowali w 2007 roku na boiskach Wenezueli. Dwie ostatnie edycje turnieju, w 2015 i 2016 roku, wygrali Chilijczycy.

