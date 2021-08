Według nich transfer jest przesądzony. PSG odrzuciło pierwszą ofertę w wysokości 160 mln euro. Druga jest o 20 mln wyższa. Tę klub z Paryża postanowił zaakceptować.

O Mbappe Real zabiegał już latem 2017 roku, ale wtedy 18-latek wybrał PSG. Klub z Santiago Bernabeu był jednak jego marzeniem na przyszłość. "Królewskich" nie stać na pensję jaką Mbappe może zaoferować PSG, ale i tak Kylian będzie zarabiał w Madrycie koło 25 mln euro za sezon. Zdecydowanie najwięcej w drużynie.

Dotąd dysponujący nieograniczonymi środkami Katarczycy mieli kogo chcieli w swoim klubie. Tego lata zatrudnili byłego kapitana Realu Sergio Ramosa. Na ich pieniądze skusił się Georginio Wijnaldum z Liverpoolu i Gianluigi Donnarumma z Milanu - MVP Euro 2020. Dokupili do nich Achrafa Hakimiego za 60 mln euro i Danilo Pereirę za 16 mln. Wszyscy oprócz ostatniego dostali pensje w granicach 10-12 mln euro za sezon.

Prezes PSG Nasser Al-Khelaifi ma w UEFA bardzo mocną pozycję. Po aferze o Superligę został szefem Europejskiego Stowarzyszenia Klubów zastępując Andreę Agnellego z Juventusu Turyn. Może dlatego PSG nie musi się przesadnie martwić zasadami finansowego fair play.

W trzech ostatnich oknach transferowych Real nie wydał na transfery ani grosza. Davida Alabę zatrudnili za darmo, dając mu pensję 12 mln euro rocznie po Ramosie. Prezes Florentino Perez oszczędzał na Mbappe, którego kontrakt z PSG kończy się w czerwcu 2022 roku.

Minęły czasy, gdy Real był na rynku transferowym hegemonem. Kluby Premier League oraz PSG zawładnęły rynkiem transferowym. Determinację do zatrudnienia Mbappe "Królewscy" mają ogromną. PSG stanęło przed dylematem: zatrzymać Mbappe na kolejny sezon i oddać go za darmo, czy wziąć 180 mln euro teraz. Rozsądek zwyciężył. Katarczyków stać na tą pierwszą opcję. Ale to byłby upór na którym straciliby ogromne pieniądze.

