Świątek "posprzeczała się" z partnerem. Sprawę wyjaśnili dopiero po finale

Organizatorzy zmienili w tym roku formułę miksta. Na liście startowej umieszczono czołowych zawodników i zawodniczki świata, na co dzień nie rywalizujących w grze mieszanej. Wielu deblistów poczuło się takim manewrem oszukanych.

- To trochę tak, jakby na igrzyskach olimpijskich nie dopuszczono do udziału prawdziwych skoczków wzwyż, a zamiast tego koszykarze rywalizowali w skoku wzwyż, bo to bardziej "ciekawe". Jeśli chcesz to zrobić, to chyba możesz, ale nie możesz im przyznać medali. W taki sposób wykluczasz kogoś ze sportu. To nieuczciwe - powiedziała przed turniejem Sara Errani, cytowana przez Associated Press.

To ona okazała się zwyciężczynią turnieju miksta, tworząc duet z Andreą Vavassorim. Włoska para pokonała Igę Świątek i Caspera Ruuda po super tie-breaku 6:3, 5:7, 10-6. Tytuł sprzed roku został w ten sposób obroniony.

Iga Świątek bogatsza o 200 tys. dolarów. Teraz pora na poważny tenis

Polka i Norweg podeszli do rywalizacji z nieco innym nastawieniem. Dla nich to był turniej pokazowy. Przez cały czas świetnie się na korcie bawili.

Już po półfinale Świątek i Ruud odegrali przed mikrofonem zabawną scenkę, sprzeczając się... kto do kogo zadzwonił z propozycją gry w mikście. Raszynianka nie przyjmowała do wiadomości, że to norweski zawodnik przyjął ofertę. A ten twardo obstawał przy takim scenariuszu.

- Dziękuję, że napisałeś do mnie wiadomość z propozycją przed turniejem. Myślę, że to już mamy ustalone - wypaliła Świątek zaraz po przegranym finale, gdy poproszono ją o kilka słów komentarza. - Casper odpowiadał za taktykę. Dziesięć minut przed każdym meczem mówił mi, co mam grać i bardzo mi się to podobało. Rozrywka była przednia.

- Gratulacje przede wszystkim dla Sary i Andrei - tu Iga zwróciła się do triumfatorów. - Udowodniliście, że debel to mądra gra. Trochę mądrzejsza niż singiel. Powodzenia w kolejnych dniach.

Za zwycięstwo w mikście Włosi zgarnęli rekordową nagrodę, pięciokrotnie powiększoną w stosunku do poprzedniej edycji - okrągły milion dolarów. Świątek i Ruud otrzymali 400 tys. dolarów.

Rywalizacja singlistek i singlistów na Flushing Meadows rozpoczyna się już w niedzielę. Polka zamierza powtórzyć wyczyn z 2022 roku, czyli wyjechać z Nowego Jorku z tytułem. Po triumfach w Wimbledonie i Cincinnati znów zaliczana jest do głównych faworytek imprezy.

