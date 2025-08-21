Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TV4, Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2, a stream online w Polsacie Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Mecz el. Ligi Konferencji. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Jagiellonia Białystok do rywalizacji z Dinamem Tirana przystępuje w dobrych nastrojach. "Duma Podlasia" nie przegrała już od siedmiu spotkań, wygrywając w tym czasie aż sześć z nich. W miniony weekend "Jaga" wygrała z Radomiakiem Radom 2:1, a wcześniej zremisowała z Silkeborgiem 2:2, wygrywając dwumecz III rundy el. Ligi Konferencji 3:2.

Dinamo Tirana podobnie jak Jagiellonia rozpoczęło walkę o fazę ligową Ligi Konferencji od II rundy. W niej Albańczycy pokonali w dwumeczu andorski Atletic Escaldes 3:2. W III rundzie mieli już znacznie poważniejszego rywala, a dokładnie Hajduk Split. To Chorwaci byli faworytami tej pary, ale Dinamo sprawiło wielką niespodziankę. Najpierw Hajduk wygrał u siebie 2:1, ale w rewanżu piłkarze z Tirany triumfowali 3:1 po dogrywce.

Dla Jagiellonii i Dinama będzie to pierwsza bezpośrednia rywalizacja. Niespodziewana wygrana Albańczyków nad Hajdukiem dowodzi, że "Dumę Podlasia" czeka trudne wyzwanie.

Mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TV4, Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2, a stream online w Polsacie Box Go.

Jagiellonia powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji Artur Reszko PAP

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News