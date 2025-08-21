Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]
Jagiellonia Białystok w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z Dinamem Tirana. Zwycięzca tego dwumeczu zagra już w fazie ligowej rozgrywek. O której gra Jagiellonia? Gdzie oglądać mecz Jagiellonii z Dinamem Tirana? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TV4, Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2, a stream online w Polsacie Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Mecz el. Ligi Konferencji. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]
Jagiellonia Białystok do rywalizacji z Dinamem Tirana przystępuje w dobrych nastrojach. "Duma Podlasia" nie przegrała już od siedmiu spotkań, wygrywając w tym czasie aż sześć z nich. W miniony weekend "Jaga" wygrała z Radomiakiem Radom 2:1, a wcześniej zremisowała z Silkeborgiem 2:2, wygrywając dwumecz III rundy el. Ligi Konferencji 3:2.
Dinamo Tirana podobnie jak Jagiellonia rozpoczęło walkę o fazę ligową Ligi Konferencji od II rundy. W niej Albańczycy pokonali w dwumeczu andorski Atletic Escaldes 3:2. W III rundzie mieli już znacznie poważniejszego rywala, a dokładnie Hajduk Split. To Chorwaci byli faworytami tej pary, ale Dinamo sprawiło wielką niespodziankę. Najpierw Hajduk wygrał u siebie 2:1, ale w rewanżu piłkarze z Tirany triumfowali 3:1 po dogrywce.
Dla Jagiellonii i Dinama będzie to pierwsza bezpośrednia rywalizacja. Niespodziewana wygrana Albańczyków nad Hajdukiem dowodzi, że "Dumę Podlasia" czeka trudne wyzwanie.
Mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TV4, Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2, a stream online w Polsacie Box Go.