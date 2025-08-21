Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Jagiellonia Białystok w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z Dinamem Tirana. Zwycięzca tego dwumeczu zagra już w fazie ligowej rozgrywek. O której gra Jagiellonia? Gdzie oglądać mecz Jagiellonii z Dinamem Tirana? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Leon Flach w barwach Jagiellonii Białystok
Leon Flach w barwach Jagiellonii BiałystokKAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl

Mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TV4, Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2, a stream online w Polsacie Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Jagiellonia Białystok do rywalizacji z Dinamem Tirana przystępuje w dobrych nastrojach. "Duma Podlasia" nie przegrała już od siedmiu spotkań, wygrywając w tym czasie aż sześć z nich. W miniony weekend "Jaga" wygrała z Radomiakiem Radom 2:1, a wcześniej zremisowała z Silkeborgiem 2:2, wygrywając dwumecz III rundy el. Ligi Konferencji 3:2.

Dinamo Tirana podobnie jak Jagiellonia rozpoczęło walkę o fazę ligową Ligi Konferencji od II rundy. W niej Albańczycy pokonali w dwumeczu andorski Atletic Escaldes 3:2. W III rundzie mieli już znacznie poważniejszego rywala, a dokładnie Hajduk Split. To Chorwaci byli faworytami tej pary, ale Dinamo sprawiło wielką niespodziankę. Najpierw Hajduk wygrał u siebie 2:1, ale w rewanżu piłkarze z Tirany triumfowali 3:1 po dogrywce.

Dla Jagiellonii i Dinama będzie to pierwsza bezpośrednia rywalizacja. Niespodziewana wygrana Albańczyków nad Hajdukiem dowodzi, że "Dumę Podlasia" czeka trudne wyzwanie.

Mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Liga Konferencji - Kwal.
4 kolejka
21.08.2025
20:15
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TV4, Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2, a stream online w Polsacie Box Go.

Dwóch piłkarzy w żółto-czerwonych koszulkach świętuje zdobycie bramki na stadionie sportowym, w tle rozmyta grupa kibiców ubranych w barwy klubowe.
Jagiellonia powalczy o awans do fazy ligowej Ligi KonferencjiArtur ReszkoPAP
Dwóch piłkarzy w żółto-czerwonych strojach drużyny Jagiellonia Białystok biegnie po boisku podczas meczu, w tle trybuny wypełnione kibicami w barwach klubowych.
Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii BiałystokFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix/East News

