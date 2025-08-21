Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lech Poznań - Genk. Gdzie oglądać? O której godzinie? [TRANSMISJA, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Lech Poznań w IV rundzie eliminacji Ligi Europy zagra z KRC Genk. Mistrza Polski po spadku z eliminacji Ligi Mistrzów czeka trudne wyzwanie. Gdzie oglądać mecz Lecha Poznać z Genkiem? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Luis Palma, Mateusz Skrzypczak, Filip Jagiełło i Mikael Ishak w barwach Lecha Poznań
Luis Palma, Mateusz Skrzypczak, Filip Jagiełło i Mikael Ishak w barwach Lecha PoznańPAWEL JASKOLKANewspix.pl

Mecz IV rundy eliminacji Ligi Europy Lech Poznań - KRC Genk zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP 2, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports

Lech Poznań - KRC Genk. El. Ligi Europy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Lech Poznań nie zdołał przejść III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" przegrał rywalizację 2:4 z Crveną zvezdą i spadł do IV rundy eliminacji Ligi Europy. W niej zmierzy się z belgijskim Genkiem.

W miniony weekend mistrz Polski nie zachwycił też w meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zdołał bowiem tylko zremisować 1:1 z Koroną Kielce. To niestety nie wróży najlepiej przed rywalizacją z belgijską ekipą, która po orku przerwy spróbuje ponownie zagrać w fazie grupowej europejskich pucharów.

W Belgii również ruszyły już rozgrywki ligowe i KRC Genk ma za sobą cztery spotkania. Optymistyczną wiadomością dla Lechitów jest fakt, że dwa z nich Genk przegrał, raz zremisował i tylko raz wygrał ledwie 2:1 z OH Leuven.

Obie ekipy spotkały się w eliminacjach Ligi Europy już siedem lat temu. Wówczas w III rundzie Genk wygrał w dwumeczu aż 4:1.

Mecz IV rundy eliminacji Ligi Europy Lech Poznań - KRC Genk zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

UEFA Liga Europy - Kwal.
4 kolejka
21.08.2025
20:30
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP 2, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Zobacz również:

Bogdan Racovita i Zoran Arsenić w barwach Rakowa Częstochowa
Liga Konferencji

Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Dwóch piłkarzy w biało-czerwonych strojach próbuje powstrzymać zawodnika w niebieskim stroju, który prowadzi piłkę blisko linii bocznej boiska, w tle widoczny sędzia oraz elementy stadionu.
Lech Poznań - Crvena zvezdaSTARSPORT/ShutterstockEast News
Piłkarz drużyny Lech Poznań w niebieskiej koszulce i białych spodenkach kopie piłkę na murawie stadionu podczas meczu, w tle widoczni są kibice oraz fragmenty trybun.
Mateusz Skrzypczak, Lech PoznańMonika WantołaINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja