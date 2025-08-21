Lech Poznań - Genk. Gdzie oglądać? O której godzinie? [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz IV rundy eliminacji Ligi Europy Lech Poznań - KRC Genk zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP 2, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Lech Poznań - KRC Genk. El. Ligi Europy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Lech Poznań nie zdołał przejść III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" przegrał rywalizację 2:4 z Crveną zvezdą i spadł do IV rundy eliminacji Ligi Europy. W niej zmierzy się z belgijskim Genkiem.

W miniony weekend mistrz Polski nie zachwycił też w meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zdołał bowiem tylko zremisować 1:1 z Koroną Kielce. To niestety nie wróży najlepiej przed rywalizacją z belgijską ekipą, która po orku przerwy spróbuje ponownie zagrać w fazie grupowej europejskich pucharów.

W Belgii również ruszyły już rozgrywki ligowe i KRC Genk ma za sobą cztery spotkania. Optymistyczną wiadomością dla Lechitów jest fakt, że dwa z nich Genk przegrał, raz zremisował i tylko raz wygrał ledwie 2:1 z OH Leuven.

Obie ekipy spotkały się w eliminacjach Ligi Europy już siedem lat temu. Wówczas w III rundzie Genk wygrał w dwumeczu aż 4:1.

