Możdżonek się nie hamował. Naprawdę powiedział to po tragedii. "Bezdennie głupie"

Kilka dni temu w gminie Michów w powiecie lubartowskim doszło do tragicznego wypadku. W nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Młyniska, 60-letni mieszkaniec został postrzelony przez jednego z myśliwych. Mężczyzna zginął na miejscu. Do tragedii doszło, gdy 60-latek, zaniepokojony odgłosami dobiegającymi z drogi, wyszedł z domu, by zamknąć bramę do swojej posesji. Wtedy padły trzy strzały, a jeden z nich trafił go w klatkę piersiową. Sprawca tłumaczył, że pomylił 60-latka z dzikiem.

W obliczu tragedii nie miał zamiaru milczeć Marcin Możdżonek - siatkarski mistrz świata i Europy, a od 2023 roku także prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. W mediach społecznościowych zamieścił on komunikat, w którym podkreślił, że Polski Związek Łowiecki uważnie przyjrzy się sprawie i wyciągnie odpowiednie konsekwencje.

Jakub Kochanowski: Nagroda MVP należy się całej drużynie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marcin Możdżonek nie krył emocji po tragicznej śmierci 60-letniego mężczyzny. Zginął z rąk myśliwego

Teraz prokuratura postawiła 40-letniemu myśliwemu zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym, a Sąd Rejonowy w Lubartowie zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. W rozmowie z portalem "Weszło" Marcin Możdżonek ponownie zabrał głos w sprawie. Nie gryzł się w język i powiedział, co sądzi o tragicznym incydencie, w wyniku którego zginął 60-letni mężczyzna.

"Człowiek zmarł od kuli. Dzisiaj, 20 sierpnia, wiemy już, że zginął od kuli ze sztucera, którą posłał mu - niestety - członek Polskiego Związku Łowieckiego. Tak, ten człowiek został zabity. Oczywiście, że tak. Ale komunikat był oficjalny i trzeba się trzymać litery prawa. Teraz natomiast napisałbym to inaczej, bo mamy oficjalne potwierdzenia tego haniebnego, tragicznego, niepotrzebnego zdarzenia, wypadku, rzeczy, która w mojej głowie się nie zmieści" - oznajmił Możdżonek.

Możdżonek zapytany został o okresowe badanie psychologiczne, którym myśliwi biorący mogliby zostać poddawani. Zdaniem siatkarskiego czempiona takiego typu badania nie zmieniłyby wiele - w tym przypadku kluczowy był bowiem fakt, że myśliwi nie przestrzegali przepisów prawa i regulaminów.

"Nie ma żadnej korelacji między wypadkiem a badaniami. Jest korelacja między wypadkiem a brakiem poszanowania dla przepisów prawa, regulaminów. Z doniesień prokuratury wynika, że zostały złamane cztery przepisy i to w sposób rażący. Na przykład strzelanie w odległości mniejszej niż 150 metrów od budynku, strzelanie w stronę budynku, to jest w ogóle niedopuszczalne, strzelanie do nierozpoznanego celu. To była samowolka, nie chcę powiedzieć, że kłuserka, ale nie wiem, co tym ludziom w ogóle przyświecało, co oni robili. To jest niewiarygodne i bezdennie głupie" - podsumował 40-latek.

Marcin Możdżonek Jacek Slomion/REPORTER East News

Marcin Możdżonek w reprezentacji Polski Kirill Kudryavtsev AFP

Marcin Możdżonek Michal Zebrowski East News