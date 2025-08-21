Przedziwny dylemat Lecha. Kibice wysłali jasny sygnał

Kibica piłkarskiego coraz trudniej oszukać. Jeśli się zacznie wciskać mu kit w kwestii zarządzania klubem - ogłosi bojkot. Jeśli uzna, że cena za bilet jest nieadekwatna do poziomu zespołu - nie kupi go. A jeśli duży w teorii mecz tak naprawdę nie będzie miał wystarczająco dużej stawki - to po prostu na niego nie przyjdzie. Na domowe spotkanie z Genkiem - właśnie takie o teoretycznie dużej stawce, wszak decyduje się być albo nie być w Lidze Europy, przedsionku samej Ligi Mistrzów, rozgrywkach, w których udział zgłosiło kilka naprawdę wielkich klubów - wejściówki nabyło zaledwie 20 tys. fanów. Dla porównania - na Crvenej Zveździe był komplet (40 tys.). Podobnie jak na spotkaniu z Legią o Superpuchar Polski. Starcie z czołową belgijską drużyną, osadzone w konkretnym kontekście, nie podnosi w mieście temperatury, ani nie sprawia, że kibic dostaje gęsiej skórki.

Powód jest bardzo prosty - po tym, jak marzenia o Lidze Mistrzów odjechały do Belgradu, mało kto traktuje Ligę Europy jako spełnienie marzeń. Do tego dochodzi pewność gry na jesień w Europie, bo Liga Konferencji w razie porażki z Genk i tak jest gwarantowana, oraz świadomość, że nasze polskie związki z tymi rozgrywkami, Ligą Konferencji właśnie, pozwalają nie tylko marzyć o znalezieniu się w ćwierćfinale europejskiego pucharu, ale realnie tam trafić - co w ostatnich latach uczyniły aż trzy kluby, z Lechem włącznie.

Rywalizacja z Genk jawi się więc jako coś, co w przypadku zwycięstwa zapewni fajną jesień i mecze z naprawdę mocnymi rywalami, lecz w przypadku porażki naturalna jest myśl "co się właściwie stanie?".

Ile oni właściwie płacą?

Liga Europy to znacznie większy prestiż niż Liga Konferencji, ale i większe pieniądze. Wyższy tak zwany "market pool" (przychody z praw telewizyjnych, którymi w ustalonych proporcjach dzielą się kluby), wyższa kwota gwarantowana za sam awans do rozgrywek (Liga Europy - 4,31 mln euro; Liga Konferencji - 3,17 mln euro), większy przelew za osiągane wyniki (zwycięstwo i remis w LE płatne odpowiednio 450 tys. i 150 tys. euro za każde; w LK odpowiednio 400 tys. euro i 133 tys. euro), więcej pieniędzy w ramach bonusów za osiąganie kolejnych awansów (przykładowo osiągnięcie ćwierćfinału w Lidze Konferencji gwarantuje 1,3 mln euro bonusu, podczas gdy więcej otrzyma się za 1/8 finału w Lidze Europy - 1,75 mln euro. Ćwierćfinał w LE jest wart dodatkowe 2,5 mln euro), wreszcie większa liczba meczów zarówno, by zgarnąć wymienione pieniądze bezpośrednio, jak i dzięki dodatkowemu dniu meczowemu. A ten, gdy przykładowo po drugiej stronie stanie AS Roma, bez wątpienia uda się spieniężyć mocniej, niż gdy rywalem będzie Lincoln Red Imps.

Tyle teoria, którą da się zapisać w liczbach. Z praktyką jest o wiele trudniej, bo ona zależy w pewnej mierze od czynników losowych. Przykładowo rumuńskie FCSB - klub na pewno nieprzewyższający aktualnie poziomem naszych pucharowiczów - w poprzednim sezonie Ligi Europy zaliczył bardzo udany rajd zakończony dopiero na 1/8 finału, po wcześniejszym wywalczeniu 11. miejsca (na 36 drużyn) w fazie ligowej. To obala teorię, że drużyny mniej więcej z naszej półki, z góry są skazane, by na tym pułapie stać się jedynie dostarczycielem punktów i zaliczyć pusty przelot. Gdy się spojrzy w terminarz FCSB, wygląda mocniej niż w Lidze Konferencji, ale na pewno nie przerażająco. W rozgrywkach obsadzonych bardzo mocnymi klubami Rumuni trafili kolejno na: RFS Ryga, PAOK Saloniki, Glasgow Rangers (tu porażka 0:4), Midtjylland, Olympiakos, Hoffenheim, Karabach i Manchester United (tu też wyraźna porażka, 0:2). Z dużo mocniejszymi od siebie przegrali, z resztą skutecznie powalczyli. Czy Lech - oczywiście w odpowiedniej sile kadrowej, bez tylu kontuzji, ile jest obecnie - przy podobnym terminarzu przegrywałby mecz za meczem? Wątpliwe. Jednocześnie w tamtym sezonie zupełnie w LE całkowicie poległy takie marki, jak Braga, Besiktas, Slavia Praga, Łudogorec, Dynamo Kijów, Nicea, czy Karabach, a kilka innych było na krawędzi wyeliminowania już po pierwszej fazie. Nie da się dziś przewidzieć, po której stronie byłby mistrz Polski, i z całą pewnością powiedzieć, co mu się opłaca bardziej.

Liga Konferencji to pewniak. Po prostu

Liga Europy jest przysłowiowym gołębiem na dachu, gdy Liga Konferencji - wróblem w garści. Wspomniane FCSB za bardzo udany jak na swoje możliwości występ na drugim pułapie europejskiej piłki, otrzymało 12,5 mln euro w formie nagród od UEFA. Legia i Jagiellonia trochę mniej za ćwierćfinał Ligi Konferencji (choć różnica wzrośnie, jeśli doliczymy dodatkowy dzień meczowy, kwota zawiera już market pool) - konkretnie 11,3 mln euro i 10,1 mln euro. Gdyby FCSB zapunktowało odrobinę słabiej - a margines do słabszego punktowania był dość duży - zarobiłoby mniej od polskich ekip. Mniej od Legii - mimo wyższych pieniędzy do podniesienia, mimo dodatkowych dwóch meczów - zarobiły przykładowo Anderlecht, czy Besiktas - marki, które w Lidze Konferencji zapewne myślałyby o półfinale.

Oczywiście Lech wyjdzie na boisko, by pokonać KRC Genk, bez żadnych kalkulacji, które zabijają prawdziwą istotę sportu (polegającą na próbie wygrania każdego meczu), natomiast patrząc na te kwoty, jeszcze bardziej zasadne jest pytanie, czy stałoby się coś strasznego, gdyby Lech przegrał z Belgami. I najszczersza odpowiedź brzmi: nie. Największą stratę mistrzowie Polski ponieśliby nie na polu finansowym, a prestiżowym - nie byłoby możliwości zmierzenia się z rywalem, którego poziom pozwoliłby mu nawet na grę w Lidze Mistrzów (przykładowo Aston Villa, Real Betis, Bologna, Roma, Lille, FC Porto, RB Salzburg). Pytanie jednak, co - oprócz ego - nakarmi się tym prestiżem. I czy ten prestiż po spadku do Ligi Konferencji i tak by się nie pojawił, tylko został odsunięty w czasie.

Lech Poznań gra bowiem nie tylko o pieniądze i rywali, którymi łatwo przyciągnąć tłumy. Gra także o przyszłe rozstawienia w rankingu klubowym, który z kolei ma już bezpośrednie przełożenie na rozstawienia w przyszłości. Aktualny ranking Kolejorza jest dość przeciętny, przez co już w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów trzeba było mierzyć się z Crveną Zvezdą (zamiast przykładowo z macedońską Shkendiją), natomiast około 75 proc. obecnych punktów Lech straci po zakończeniu następnego sezonu - gdy zostanie skasowany sezon, w którym dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Oczywiście nie jest powiedziane, że nie uzupełniłby tego dorobku, grając w Lidze Europy, jednak tutaj znów pojawia się dyskusja o gołębiu i wróblu. O ile na wyższym szczeblu wcale nie jest przesądzone, że Lech pełniłby rolę słabeusza, o tyle na tym niższym punkty byłyby znacznie bardziej pewne. To jest miejsce, w którym pragmatyzm ściera się z chęcią gry jak najwyżej. Do takiej sytuacji doprowadziła sama UEFA, że dla kibiców klubów z pogranicza Ligi Europy i Ligi Konferencji, odpowiedź na pytanie, gdzie lepiej grać - wyżej, czy niżej - wcale nie jest taka oczywista, jak powinna być.

Doskonałym przykładem jest Jagiellonia Białystok, która też marzyła przed rokiem o wyeliminowaniu Ajaxu Amsterdam (na tym samym poziomie eliminacji, na którym obecnie Lech zagra z Genk). Pytany przeze mnie ówczesny prezes Wojciech Pertkiewicz mówił wprost, że w ogóle nie rozważa, który scenariusz byłby lepszy - jednoznacznie sugerując, że ten z wyrzuceniem faworyta. Jagiellonia zderzyła się z rzeczywistością, przegrała dwumecz 1:7, ale wątpliwe, że mając w głowie to, co zdarzyło się później, ktokolwiek w Białymstoku chciałby coś zmienić. Dziś Jagiellonia na odpadnięciu z Ajaxem korzysta dwojako - można przypuszczać, że wygrywając serię meczów w Lidze Konferencji i awansując tam do ćwierćfinału, zarobiła więcej, niż zarobiłaby przy wyższych stawkach, ale (prawdopodobnie) rzadszym wygrywaniu w Lidze Europy. Nie mogłaby też liczyć na wzbogacenie się tyloma punktami w rankingu klubowym, dzięki któremu właśnie szykuje się do meczu o kolejny awans do fazy ligowej (i kolejne punkty, i kolejne premie) nie przeciwko Fiorentinie lub Crystal Palace, a Dinamu Tirana.

Kibice Lecha najwidoczniej czują pismo nosem. Wykupując tylko połowę dostępnych biletów, wysyłają jasny sygnał: dla nas ten mecz nie ma wielkiej stawki. Wizja rajdu wgłąb Ligi Konferencji, przeżycia przygody, w której ćwierćfinał pucharu nie jest czymś nierealnym, kusi wbrew temu, o co powinno chodzić w sporcie. I nie wygląda to na kuszenie bezpodstawne.

