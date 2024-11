Zawody dla elity, ale zabraknie w nich Polaków

To specyficzny pomysł. Na pewno nie podoba mi się to, że tyle zawodów będzie w Stanach Zjednoczonych. To będzie dyskwalifikować zawodników z Europy, bo będzie się wiązało z licznymi podróżami, a przecież mamy tutaj też swój sezon. To wszystko będzie ciężko pogodzić, ale zobaczymy. Na pewno to jest ciekawy pomysł na promocję lekkoatletyki

- Ze sportowego punktu widzenia nie ma przeszkód, by Natalia startowała w Grand Slam, choć tam trzeba w ciągu dwóch-trzech dni przebiec zarówno 200, jak i 400 metrów. Nie byłoby problemu, by to pogodzić. Od dawna już mówię o tym, że sezon lekkoatletyczny idzie w kierunku tenisowego. Tenisiści grają przez cały rok i przez to są bardziej rozpoznawalni przez kibiców. Lekkoatletyka też powinna iść właśnie w tę stronę, by zawodnicy jak najdłużej brali udział w rywalizacji między sobą . W Wielkim Szlemie zapowiadają się naprawdę ciekawe zmagania, bo tam wystąpią najlepsi na świecie - przyznał trener Bukowieckiej.

Ewa Swoboda: taka rywalizacja nie byłaby dla mnie, boję się tego dystansu

- Przy takich cyklach, jakie zostały wymyślone, to się nie uda. Widziałem już wielkie pieniądze w lekkoatletyce, ale jeśli nie było podstaw, to szybko to umarło. Tak było z Pucharem Kontynentalnym, gdzie zajęliśmy w Londynie drugie miejsce. To była jednorazowa akcja, bo tam poszła masa pieniędzy, które się nie zwróciły. Tymczasem mityngi, które mają po kilkadziesiąt lat, trzymają się dobrze. Na razie jest mało konkretów, jeśli chodzi o Grand Slam. Nie wiadomo, gdzie będą konkretne mityngi. Do tego jest to możliwe do pogodzenia, ale tylko dla lekkoatletów z tamtej półkuli. Europa w tym nie ma szans. Nie da się pogodzić występów w Grand Slam z normalnymi startami. Może są tam i duże pieniądze, ale jednak większość ludzi patrzy na wynik i to, by przygotować się do mistrzostw świata i wielkich imprez - powiedział dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, a obecnie wiceprezes Polskiego Związku lekkiej Atletyki.