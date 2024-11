Tragiczna śmierć 20-letniego lekkoatlety. Kilka dni wcześniej miał urodziny

Amit Verma uznawany był za wschodzącą gwiazdę lekkiej atletyki w Indiach. 20-latek co prawda nie osiągał jeszcze sukcesów na arenach międzynarodowych, jednak bardzo dobrze prezentował się na zawodach krajowych. Młody gwiazdor specjalizujący się w pchnięciu kulą przygotowywał się właśnie do mistrzostw kraju, które zaplanowane były na grudzień. Niestety, jego kariera została teraz brutalnie przerwana.

Nie żyje Amit Verma. Miał 20 lat

Jak donoszą hinduskie media, 22-letni kulomiot został znaleziony martwy w wynajmowanym domu w mieście Bhopal , stolicy stanu Madhya Pradesh w środkowych Indiach. Według informacji przekazanych przez policję, Amit Verma miał zadzwonić do swojego przyjaciela Aadesha Singha w piątek 8 listopada około 13:45 i zaprosił go na wspólne wyjście na miasto, aby coś przekąsić. Gdy mężczyzna dotarł do mieszkania sportowca, drzwi były zamknięte i nikt nie odpowiadał na pukanie.

Kulomiot nie odbierał także telefonu, co zaniepokoiło jego przyjaciela. Ten zadzwonił jeszcze do współlokatora 20-latka, jednak ten przebywał wówczas poza domem i nie był w stanie pomóc. Z pomocą sąsiadów Singh wywarzył drzwi, a to, co zastał w domu przyjaciela, przeraziło go. W środku znalazł bowiem młodego sportowca w pozycji siedzącej bez jakichkolwiek oznak życia.