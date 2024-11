Anita Włodarczyk tylko ją zobaczyła i od razu sięgnęła po telefon. Dziennikarka była zachwycona

Anita Włodarczyk spędza ostatnie dni na treningach w Dosze. Polska młociarka już jakiś czas temu wyjechała z Polski do Japonii, by tam odpoczywać, ale teraz wróciła do wytężonej pracy - nadchodzą w końcu lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Tokio. Okazało się jednak, że zawodniczka nie zapomniała całkowicie o swoim kraju i z chęcią ogląda programy informacyjne. Udostępniła jedno zdjęcie i się zaczęło. Obecna na ekranie dziennikarka zareagowała.