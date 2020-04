Kibice Wisły Płock wybrali najlepszą jedenastkę XXI wieku. Jej trenerem został Marcin Kaczmarek, który w głosowaniu pokonał m.in. Jerzego Brzęczka.

Przez ostatnie 12 dni fani "Nafciarzy" w mediach społecznościowych wybierali najlepszych piłkarzy swojego klubu w XXI wieku na poszczególnych pozycjach. Nominowanych było 35 zawodników i czterech trenerów.

W samej drużynie nie ma wielu zaskoczeń. Znaleźli się w niej m.in. Arkadiusz Reca, Dominik Furman, Dariusz Romuzga, czy Ireneusz Jeleń. Pewną niespodzianką może być natomiast wybór trener tej ekipy. Padło na Marcina Kaczmarka, który okazał się lepszy m.in. od Jerzego Brzęczka.

Zdobył on 46 procent głosów. Oprócz selekcjonera reprezentacji Polski pokonał też Mirosława Jabłońskiego, Josefa Csaplara. Brzęczek zajął drugie miejsce, zdobywając 23,9 procent.

Kaczmarek cieszy się dużym zaufaniem kibiców Wisły Płock, bo osiągnął z drużyną wiele sukcesów. Trenerem "Nafciarzy" był od 22 czerwca 2012 roku do 5 lipca 2017 roku. Przez ponad pięć lat wywalczył dwa awanse, najpierw do I ligi, a potem do Ekstraklasy. Prowadził drużynę w 179 meczach, wygrał 86, zremisował 46, a 47 przegrał. Średnio zdobywał 1,7 punktu na mecz.

Brzęczek jednak też miał passę w Płocku. Pracował jednak znacznie krócej, bo tylko przez rok, od lipca 2017 do lipca 2018 roku, kiedy rozpoczął pracę w reprezentacji. Zespół prowadził w 38 meczach. Odniósł 17 zwycięstw, 6 razy zremisował, a 15 przegrał. Zdobywał 1,5 punktu na mecz.

Selekcjoner musiał więc uznać wyższość Kaczmarka, który obecnie pracuje w Widzewie Łódź. Do momentu przerwania rozgrywek jego podopieczni byli liderem II ligi.

