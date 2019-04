Wisła Płock pokonała 2-1 Koronę Kielce w meczu 32. kolejki Ekstraklasy. W czwartym meczu pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego Wisła Płock odniosła czwarte zwycięstwo i jest już bliska utrzymania w lidze!

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Wisła Płock - Korona Kielce!

Korona już sześć kolejek przed końcem sezonu zapewniła sobie utrzymanie w lidze i do dzisiejszego spotkania przystępowała bez większych nerwów. Trener kielczan Gino Lettieri nie zdecydował się jednak na danie szans młodym zawodnikom, desygnując do gry jedenastkę o średniej wieku 27,5, gdzie poza Ivanem Jukiciem każdy z piłkarzy miał co najmniej 25 lat. Dodatkowo na boisku w Koronie od pierwszej minuty zagrał tylko jeden Polak - Piotr Malarczyk. To o tyle dziwne, że kielczanie są liderem Centralnej Ligi Juniorów z aż 12-punktową przewagą po 24. kolejkach.

Z kolei Wisła do meczu przystępowała z nadzieją na czwarte zwycięstwo w czwartym meczu pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego. Spotkanie rozpoczęła jednak słabo. Już w 5. minucie Felicio Brown Forbes znalazł się w sytuacji sam na sam z Thomasem Daehne, ale trafił prosto w niemieckiego bramkarza.

Poza tym pierwsze 30 minut mogło uśpić kibiców zgromadzonych na płockim stadionie. Jak gdyby chcąc rozbudzić kibiców, wynik meczu fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego otworzył Dominik Furman. Kapitan Wisły uderzył mocno nad murem i trafił prosto w okienko bramki.

Dziesięć minut później w polu karnym Wisły nieodpowiedzialnie zachował się Angel Garcia, który położył rękę na plecach Elii Soriano, który wcześniej minął go dryblingiem. Obrońca na dobrą sprawę nie popchnął nawet napastnika z Kielc, ale to wystarczyło, by sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł sam poszkodowany i fantastycznym strzałem od poprzeczki wyrównał stan meczu.

"Nafciarze" wyszli ponownie na prowadzenie jeszcze przed przerwą i to znów po rzucie wolnym sprzed pola karnego. Tym razem Furman nie strzelał, a podał po ziemi do Ariela Borysiuka. Ten uderzył płasko sprzed pola karnego i piłka znalazła drogę do bramki. Do przerwy Wisła prowadziła 2-1.

Druga połowa także mogła rozpocząć się od mocnego uderzenia Wisły. W polu karnym Furman nie trafił jednak w piłkę, a strzał Nico Vareli został zablokowany.

Kwadrans przed końcem ponownie zaatakowali "Nafciarze". Wydawało się, że Oskar Zawada był faulowany na linii pola karnego, ale sędzia nie przerwał gry i strzał z ostrego kąta jednego z graczy Wisły okazał się niecelny.

Korona przycisnęła dopiero w końcówce meczu, a w doliczonym czasie gry stworzyła sobie dwie bramkowe okazje. Dwukrotnie w bramce świetnie zachował się jednak Daehne, zwłaszcza broniąc strzał Petraka z bliskiej odległości.

Mecz był bardzo ostry. Sędzia Wojciech Myć pokazał aż osiem żółtych kartek.

Dzięki wygranej Wisła przesunęła się na trzecie miejsce w grupie spadkowej i jest na dobrej drodze do utrzymania w lidze. Nad strefą spadkową ma pięć punktów przewagi, choć Śląsk Wrocław nie rozegrał jeszcze swojego meczu w tej kolejce.

WG

Wisła Płock - Korona Kielce 2-1 (2-1)

Bramki: 1-0 Furman (32.), 1-1 Soriano (41.), 2-1 Borysiuk (45.).

