"Nigdy się z czymś takim nie spotkałem". Fornal kompletnie zaskoczony w Turcji

Kolejny sezon reprezentacyjny sprawił, że Tomasz Fornal nie miał zbyt wiele czasu na to, aby odpocząć po ostatnich miesiącach ciężkiej pracy. Ta niespodziewanie się nadarzyła chwilę po jego wyjeździe do Turcji.

W dniach 7-21 listopada w Arabii Saudyjskiej odbywają się szóste w historii Igrzyska Solidarności Islamskiej. Niemal całe społeczeństwo tureckie wyznaje islam, więc Turecka Federacja Piłki Siatkowej zdecydowała o zawieszeniu rozgrywek męskiej i żeńskiej ekstraklasy. Dzięki temu Fornal wybrał się ze swoim kolegą z drużyny, Trevorem Clevenot na krótki, kilkudniowy urlop do Bodrum.

W swoim vlogu nie tylko poinformował swoich fanów o całej sytuacji, ale także podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat.

Turcja kompletnie zaskoczyła Fornala. "Pierwszy raz w życiu..."

- Pierwszy raz w życiu coś takiego w sezonie mam, taka przerwa. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Możliwe, że to się odbije na Świętach Bożego Narodzenia, jeżeli chodzi o turecką ligę, ale to zobaczymy z czasem - skomentował całą sytuację.

Dawid Celt: Nie ma powodów do narzekań na skład reprezentacji Polski, zdając sobie sprawę z tego, jak ciężko jest namówić dziewczyny Polsat Sport

Okazuje się, że wyjazd Fornala na krótkie wakacje do Bodrum był możliwy dzięki "układowi", który trener zawarł z zawodnikami. - Dostaliśmy układ, deal od trenera, że jak wygramy Superpuchar i dwie pierwszej kolejki za trzy punkty, to dostaniemy 5 dni wolnego - wyjaśnił.

W tym czasie gwiazdor reprezentacji Polski i jego klubowy kolega, z którym zna się jeszcze z czasów Jastrzębskiego Węgla, udali się na chwilę do Bodrum, aby odpocząć nad basenem i korzystać z pięknej pogody, a później wrócił do Ankary, aby udać się do fizjoterapeutów i przygotować się do następnych zajęć z drużyną.

Tomasz Fornal podczas towarzyskiego meczu z Iranem Artur Szczepanski/REPORTER East News

Tomasz Fornal volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal volleyball world materiały prasowe