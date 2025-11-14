Real Madryt sezon 2025/2026 rozpoczął w sposób iście imponujący. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso po 12 meczach hiszpańskiej La Liga jest liderem tabeli z przewagą trzech oczek nad drugą FC Barcelona. Co więcej, "Królewscy" wygrali także El Clasico 2:1, choć wynik powinien być wyższy.

Dodatkowo sytuacja w Lidze Mistrzów również wygląda dobrze. Po czterech kolejkach "Los Blancos" mają na swoim koncie dziewięć oczek i zajmują siódme miejsce w tabeli. Nie wszystko jest jednak tak kolorowe, jak wskazują na to wyniki. Wszystko za sprawą zgrzytów w szatni.

Mbappe wraca do Madrytu. Przejdzie szczegółowe badania

Te pierwszy raz pojawiły się po sławnej zmianie Viniciusa w El Clasico. Następne przyszły po porażce z Liverpoolem oraz bezbramkowym remisie z Rayo Vallecano. Na listopadową przerwę reprezentacyjną piłkarze "Królewskich" pojechali w kiepskich nastrojach i z rozbitą szatnią, a przynajmniej tak wynika z informacji hiszpańskich dziennikarzy.

Przed Xabim Alonso trudne zadanie, aby to wszystko odpowiednio poskładać. Tymczasem z Paryża do Madrytu dotarły ponure wieści ws. Kyliana Mbappe oraz Eduardo Camavingi. Obaj reprezentanci Francji wrócili do stolicy Hiszpanii z powodu kontuzji. Mbappe ma problemy z kostką, a Camavinga z udem.

"Kylian Mbappe został zwolniony ze zgrupowania i wraca do swojego klubu. Kylian wciąż zmaga się z zapaleniem w prawej kostce, które wymaga dalszych badań. Te testy przejdzie dzisiaj w Madrycie" - czytamy w oficjalnym komunikacie francuskiej federacji. Xabi z pewnością z niepokojem czeka na pełne badania swojej gwiazdy.

Eleven Sports Eleven Sports

Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu Madryt PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / David Ramos/Getty Images AFP

Kylian Mbappe PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP AFP

Vinicius Jr. i Xabi Alonso ALBERTO GARDIN AFP