Koszmar Realu Madryt. Niesnaski w szatni, a to nie koniec. Oficjalny komunikat ws. Mbappe
Ostatnie kilkanaście dni w Realu Madryt to z pewnością nie był czasem spokojnym. Wokół samego Xabiego Alonso działo się bardzo dużo i nie były to emocje pozytywne. Hiszpańskie media zaczęły nawet donosić, że pozycja trenera wcale nie jest tak pewna, jak można byłoby się spodziewać. Jakby tego było mało Xabi dostał kolejny cios. Ten dotyczy Kyliana Mbappe.
Real Madryt sezon 2025/2026 rozpoczął w sposób iście imponujący. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso po 12 meczach hiszpańskiej La Liga jest liderem tabeli z przewagą trzech oczek nad drugą FC Barcelona. Co więcej, "Królewscy" wygrali także El Clasico 2:1, choć wynik powinien być wyższy.
Dodatkowo sytuacja w Lidze Mistrzów również wygląda dobrze. Po czterech kolejkach "Los Blancos" mają na swoim koncie dziewięć oczek i zajmują siódme miejsce w tabeli. Nie wszystko jest jednak tak kolorowe, jak wskazują na to wyniki. Wszystko za sprawą zgrzytów w szatni.
Mbappe wraca do Madrytu. Przejdzie szczegółowe badania
Te pierwszy raz pojawiły się po sławnej zmianie Viniciusa w El Clasico. Następne przyszły po porażce z Liverpoolem oraz bezbramkowym remisie z Rayo Vallecano. Na listopadową przerwę reprezentacyjną piłkarze "Królewskich" pojechali w kiepskich nastrojach i z rozbitą szatnią, a przynajmniej tak wynika z informacji hiszpańskich dziennikarzy.
Przed Xabim Alonso trudne zadanie, aby to wszystko odpowiednio poskładać. Tymczasem z Paryża do Madrytu dotarły ponure wieści ws. Kyliana Mbappe oraz Eduardo Camavingi. Obaj reprezentanci Francji wrócili do stolicy Hiszpanii z powodu kontuzji. Mbappe ma problemy z kostką, a Camavinga z udem.
"Kylian Mbappe został zwolniony ze zgrupowania i wraca do swojego klubu. Kylian wciąż zmaga się z zapaleniem w prawej kostce, które wymaga dalszych badań. Te testy przejdzie dzisiaj w Madrycie" - czytamy w oficjalnym komunikacie francuskiej federacji. Xabi z pewnością z niepokojem czeka na pełne badania swojej gwiazdy.