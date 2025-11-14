UEFA ostrzega Holendrów przed meczem z Polską. To wygląda jak alarm. Jest wideo

"Matty Cash loves playing against Netherlands" - ostrzega UEFA w serwisie X. Tłumaczenie zbędne. Przestroga zawiera 100 procent prawdy. Dwa mecze przeciwko Holandii, dwa gole.

W zamieszczonym poście oglądamy obie bramki reprezentanta Polski. Obie wyjątkowej urody. Do siatki za każdym razem trafiał na rotterdamskim De Kuip.

Holandia na celowniku Matty'ego Casha. Dwa razy skarcił ją w Rotterdami, teraz pora na Warszawę

Premierową bramkę w biało-czerwonych barwach Cash zdobył 11 czerwca 2022 roku w Lidze Narodów. Za kadencji Czesława Michniewicza graliśmy z Holandią trzy dni po blamażu z Belgią (1:6). Były powody do niepokoju.

Tymczasem w 18. minucie objęliśmy prowadzenie po uderzeniu Casha. Krótko po przerwie drugą bramkę dołożył Piotr Zieliński i zrobiło się sensacyjne 2:0. "Pomarańczowi" nie pozwolili nam jednak długo cieszyć się tym stanem. Po zaledwie kilku minutach było już 2:2, gdy do polskiej bramki trafili Davy Klaassen i Denzel Dumfries.

Dumfries strzelił nam gola również 4 września tego roku, tym razem w eliminacjach MŚ 2026. Holendrzy prowadzili jedną bramką do przerwy, ale nie zgarnęli kompletu punktów. W 80. minucie wyrównał Cash. To był pierwszy "skalp" drużyny narodowej za selekcjonerskiej kadencji Jana Urbana.

Jak będzie w piątkowy wieczór na stołecznym PGE Narodowym? Stawką ponownie są punkty kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu. Cash może być pewny miejsca w wyjściowej jedenastce. Do tej pory w drużynie narodowej rozegrał 22 spotkania i zdobył cztery gole.

