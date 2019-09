- Nasze myślenie jest cały czas podobne - chcemy strzelać jak najwięcej bramek - podkreślał po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin Maciej Stolarczyk, trener Wisły.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Maciej Stolarczyk po meczu z Zagłębiem. Wideo INTERIA.TV

- Straciliśmy dwa gole, ale strzeliliśmy kolejne i zrealizowaliśmy cel. Jestem zadowolony, bo ta reakcja była dla mnie bardzo ważna. Pokazała, że zespół patrzy przed siebie. W szczególności tego gratuluję drużynie - mówił szkoleniowiec.

Reklama

Po dwóch spotkaniach na ławce, do składu Wisły wrócił Michał Mak. Efekt? Gol i dwie asysty.



- Dzięki rywalizacji zawodnicy stają się lepsi i podnoszą umiejętności. Widzę na zajęciach, jak bardzo są zdeterminowani, by grać. Mam kilkunastu zawodników, którzy nie są zadowoleni, bo nie wystawiam ich w wyjściowym składzie. Ale dzięki tej rywalizacji wchodzi Mak i robi różnicę. Wchodzi Boguski i robi różnicę. Na tym to polega - wyjaśniał szkoleniowiec.



Teraz przed Wisłą przerwa na mecze reprezentacji i wygląda na to, że bardzo się ona krakowianom przyda.



- Wprowadzenie nowych zawodników wymaga czasu, dlatego cieszę się z tego, co już ugraliśmy... Myślę, że mecz z Zagłębiem mógł się podobać. Kibice zobaczyli dużo bramek i przede wszystkim zwycięstwo. To jest to, na czym mi najbardziej zależy - mówił Stolarczyk.



Wisła po siedmiu spotkaniach ma 10 punktów.



PJ