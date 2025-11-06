Wojciech Szczęsny już od ponad roku miał cieszyć się błogą emeryturą. Jego plany "legły jednak w gruzach" wraz z telefonem od FC Barcelona, który otrzymał na starcie poprzedniego sezonu. I tak Polak trafił do Hiszpanii. A te piękna historia trwa do dziś. Teraz zaś widzimy jej kolejne owoce.

Po podpisaniu kontraktu z "Dumą Katalonii" nasz rodak musiał cierpliwie czekać na swoją szansę. Ale gdy już ją otrzymał, był absolutnym pewniakiem w ekipie Hansiego Flicka, wielokrotnie ratującym swoich kolegów w opałach.

Jego interwencje pomogły Barcelonie wywalczyć pełną dominację i potrójną koroną na krajowym podwórku. Katalończycy sięgnęli po mistrzostwo kraju, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

Wojciech Szczęsny wyróżniony przez FIFA. Polak wśród najlepszych bramkarzy świata

To, jak Wojciech Szczęsny spisywał się między słupkami w ostatnich, doceniły władze Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, które nominowały go do tytułu bramkarza roku oraz jedenastki roku w plebiscycie FIFA The Best. Pod uwagę wzięty został tu okres od 11 sierpnia ubiegłego roku, do 2 sierpnia roku obecnego.

O miano najlepszego wśród bramkarzy były reprezentant Polski powalczy w wyjątkowym gronie. Na liście znaleźli się bowiem także:

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madryt)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern Monachium)

David Raya (Arsenal)

Yann Sommer (Inter Mediolan)

Nominacja dla Wojciecha Szczęsnego to nie jedyna dobra wiadomość dla polskich kibiców. O miejsce w najlepszej jedenastce w linii ataku powalczy bowiem klubowy kolega naszego golkipera, kapitan naszej drużyny narodowej - Robert Lewandowski.

Fani mogą oddać swój głos za pośrednictwem serwisu FIFA.com. W poprzednim roku najlepszy tercet wśród bramkarzy utworzyli odpowiednio: Emiliano Martinez, Ederson oraz Unai Simon.

Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów © 2025 Associated Press

Hansi Flick i Wojciech Szczęsny DAVID ALIAGA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Image Photo Agency/Getty Images AFP

Wojciech Szczęsny w akcji podczas meczu FC Barcelona Eleven Sports / INA FASSBENDER / AFP AFP

Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona MANAURE QUINTERO / AFP / Javier SORIANO / AFP AFP