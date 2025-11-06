Nie mogło być inaczej. FIFA ogłasza ws. Szczęsnego. Ostateczny komunikat
Wojciech Szczęsny ma wielkie powody do zadowolenia. Postawa polskiego bramkarza między słupkami FC Barcelona w ostatnich miesiącach została zauważona i doceniona przez FIFA. W ten sposób nasz były reprezentant doczekał się wyróżnienia i znalazł się na liście nominowanych do tytułu bramkarza roku FIFA The Best. Komunikat w tej sprawie pojawił się w sieci w czwartkowy wieczór.
Wojciech Szczęsny już od ponad roku miał cieszyć się błogą emeryturą. Jego plany "legły jednak w gruzach" wraz z telefonem od FC Barcelona, który otrzymał na starcie poprzedniego sezonu. I tak Polak trafił do Hiszpanii. A te piękna historia trwa do dziś. Teraz zaś widzimy jej kolejne owoce.
Po podpisaniu kontraktu z "Dumą Katalonii" nasz rodak musiał cierpliwie czekać na swoją szansę. Ale gdy już ją otrzymał, był absolutnym pewniakiem w ekipie Hansiego Flicka, wielokrotnie ratującym swoich kolegów w opałach.
Jego interwencje pomogły Barcelonie wywalczyć pełną dominację i potrójną koroną na krajowym podwórku. Katalończycy sięgnęli po mistrzostwo kraju, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.
Wojciech Szczęsny wyróżniony przez FIFA. Polak wśród najlepszych bramkarzy świata
To, jak Wojciech Szczęsny spisywał się między słupkami w ostatnich, doceniły władze Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, które nominowały go do tytułu bramkarza roku oraz jedenastki roku w plebiscycie FIFA The Best. Pod uwagę wzięty został tu okres od 11 sierpnia ubiegłego roku, do 2 sierpnia roku obecnego.
O miano najlepszego wśród bramkarzy były reprezentant Polski powalczy w wyjątkowym gronie. Na liście znaleźli się bowiem także:
- Alisson Becker (Liverpool)
- Thibaut Courtois (Real Madryt)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
- Emiliano Martinez (Aston Villa)
- Manuel Neuer (Bayern Monachium)
- David Raya (Arsenal)
- Yann Sommer (Inter Mediolan)
Nominacja dla Wojciecha Szczęsnego to nie jedyna dobra wiadomość dla polskich kibiców. O miejsce w najlepszej jedenastce w linii ataku powalczy bowiem klubowy kolega naszego golkipera, kapitan naszej drużyny narodowej - Robert Lewandowski.
Fani mogą oddać swój głos za pośrednictwem serwisu FIFA.com. W poprzednim roku najlepszy tercet wśród bramkarzy utworzyli odpowiednio: Emiliano Martinez, Ederson oraz Unai Simon.