Nie mogło być inaczej. FIFA ogłasza ws. Szczęsnego. Ostateczny komunikat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Wojciech Szczęsny ma wielkie powody do zadowolenia. Postawa polskiego bramkarza między słupkami FC Barcelona w ostatnich miesiącach została zauważona i doceniona przez FIFA. W ten sposób nasz były reprezentant doczekał się wyróżnienia i znalazł się na liście nominowanych do tytułu bramkarza roku FIFA The Best. Komunikat w tej sprawie pojawił się w sieci w czwartkowy wieczór.

Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona
Wojciech Szczęsny w barwach FC BarcelonaRex Features/East News (Federico Pestellini/Shutterstock)East News

Wojciech Szczęsny już od ponad roku miał cieszyć się błogą emeryturą. Jego plany "legły jednak w gruzach" wraz z telefonem od FC Barcelona, który otrzymał na starcie poprzedniego sezonu. I tak Polak trafił do Hiszpanii. A te piękna historia trwa do dziś. Teraz zaś widzimy jej kolejne owoce.

Po podpisaniu kontraktu z "Dumą Katalonii" nasz rodak musiał cierpliwie czekać na swoją szansę. Ale gdy już ją otrzymał, był absolutnym pewniakiem w ekipie Hansiego Flicka, wielokrotnie ratującym swoich kolegów w opałach.

    Jego interwencje pomogły Barcelonie wywalczyć pełną dominację i potrójną koroną na krajowym podwórku. Katalończycy sięgnęli po mistrzostwo kraju, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

    Wojciech Szczęsny wyróżniony przez FIFA. Polak wśród najlepszych bramkarzy świata

    To, jak Wojciech Szczęsny spisywał się między słupkami w ostatnich, doceniły władze Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, które nominowały go do tytułu bramkarza roku oraz jedenastki roku w plebiscycie FIFA The Best. Pod uwagę wzięty został tu okres od 11 sierpnia ubiegłego roku, do 2 sierpnia roku obecnego.

    O miano najlepszego wśród bramkarzy były reprezentant Polski powalczy w wyjątkowym gronie. Na liście znaleźli się bowiem także:

    • Alisson Becker (Liverpool)
    • Thibaut Courtois (Real Madryt)
    • Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
    • Emiliano Martinez (Aston Villa)
    • Manuel Neuer (Bayern Monachium)
    • David Raya (Arsenal)
    • Yann Sommer (Inter Mediolan)

    Nominacja dla Wojciecha Szczęsnego to nie jedyna dobra wiadomość dla polskich kibiców. O miejsce w najlepszej jedenastce w linii ataku powalczy bowiem klubowy kolega naszego golkipera, kapitan naszej drużyny narodowej - Robert Lewandowski.

    Fani mogą oddać swój głos za pośrednictwem serwisu FIFA.com. W poprzednim roku najlepszy tercet wśród bramkarzy utworzyli odpowiednio: Emiliano Martinez, Ederson oraz Unai Simon.

    Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów© 2025 Associated Press
    Dwie osoby, jedna po lewej stronie kadru, ubrana w ciemny t-shirt i klaszcząca, druga po prawej w zielonym stroju bramkarza z logo znanego klubu piłkarskiego, energicznie gestykuluje i krzyczy, tło rozmyte, stadionowe światła.
    Hansi Flick i Wojciech SzczęsnyDAVID ALIAGA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Image Photo Agency/Getty ImagesAFP
    Piłkarz ubrany w zielony strój bramkarski na boisku, z lewej strony leży przy słupku po nieudanej interwencji, z prawej strony trzyma butelkę wody i zakrywa twarz dłonią, wyrażając emocje po meczu lub straconej bramce.
    Wojciech Szczęsny w akcji podczas meczu FC BarcelonaEleven Sports / INA FASSBENDER / AFPAFP
    Piłkarz w stroju bramkarza na boisku podczas meczu piłki nożnej, w tle rozmyte trybuny. W prawym górnym rogu kolaż z innym ujęciem – bramkarz w pomarańczowym stroju wyskakujący do obrony piłki zmierzającej do bramki.
    Wojciech Szczęsny w barwach FC BarcelonaMANAURE QUINTERO / AFP / Javier SORIANO / AFPAFP

