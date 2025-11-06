Pierwszy tydzień listopada został zarezerwowany na emocje związane z kolejnymi pojedynkami w europejskich pucharach. Wtorek i środa należały do Ligi Mistrzów, gdzie kibice mogli obserwować już czwartą serię spotkań. Czwartek należy natomiast do rozgrywek niższej rangi - Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Mniejszy prestiż nie oznacza jednak mniejszego ładunku emocji towarzyszącemu tym starciom.

Tuż przed piątkowym ogłoszeniem kadry Jana Urbana na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata ostatnią szansę do zaimponowania selekcjonerowi mają polscy piłkarze. Kibice w naszym kraju mogą przeżywać kolejne w tym sezonie wielkie święto. Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa po raz kolejny stanęli do walki w fazie ligowej Ligi Konferencji.

O 18:45 swoje spotkania rozpoczęły Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa. "Wojskowi" potyczkę z NK Celje świetnie zaczęli od trafienia Kacpra Urbańskiego z 17. minuty. Po przerwie jednak Słoweńcy doszli do głosu, losy spotkania odmieniły się w przeciągu zaledwie pięciu minut. Trafienia Nikity Iosifova oraz Zana Karnicnika spowodowało porażkę Legii 1:2. Dla stołecznego klubu była to już druga klęska w tej edycji Ligi Konferencji.

Raków Częstochowa drugi raz z rzędu rozgrywał mecz europejskich pucharów w Czechach. "Medaliki" mają za sobą wymagające starcie ze Spartą Praga zakończone bezbramkowym remisem. Częstochowianie mieli szansę na zwycięstwo, lecz z powodu punktu wywiezionego z Czech nikt przy Jasnej Górze nie będzie narzekał.

Równo o godzinie 21:00 do rywalizacji przystąpią Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski po kompromitacji na Gibraltarze tym razem zmierzy się z hiszpańskim Rayo Vallecano. Niepokonana w tym sezonie Ligi Konferencji "Jaga" zagra z macedońską Shkendiją Tetovo. Oba spotkania można oglądać na sportowych antenach Polsatu, a w serwisie Interia Sport prowadzone będą relacje tekstowe z tych spotkań.

Czołówka tabeli Ligi Konferencji i miejsca polskich klubów (po spotkaniach z 18:45):

1. Samsunspor - 9 pkt, bilans bramkowy 7:0

2. Celje - 9 pkt, 7:2

3. Mainz - 9 pkt, 4:1

4. AEK Larnaka - 7 pkt, 5:0

5. Fiorentina - 6 pkt, 6:2

6. Lausanne-Sport - 6 pkt, 4:0

7. Szachtar Donieck - 6 pkt, 6:4

8. KuPS Kuopio - 5 pkt, 4:2

9. Raków Częstochowa - 5 pkt, 3:1

10. AEK Ateny - 4 pkt, 8:4

(...)

14. Jagiellonia Białystok - 4 pkt, 2:1

(...)

18. Lech Poznań - 3 pkt, 5:3

(...)

21. Legia Warszawa - 3 pkt, 3:4

Faza ligowa Ligi Konferencji składa się z 36 drużyn. Każda z nich ma do rozegrania łącznie sześć spotkań. Drużyny z miejsc 1-8 na koniec rywalizacji awansują do 1/8 finału. Zespoły z lokat 9-24 o awans do kolejnej fazy powalczą w fazie play-off. Najsłabsze 12 drużyn w grudniu pożegna się z dalszą rywalizacją w europejskich pucharach.

