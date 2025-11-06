Justyna Kowalczyk-Tekieli pojedzie na przyszłoroczne zimowe igrzyska olimpijskie wraz z ekipą Eurosportu. Informację o swoim transferze przekazała, publikując w sieci zdjęcie z Tomaszem Sikorą.

- Tej zimy igrzyska we Włoszech... Oboje mamy ogromny sentyment. Kurczę, aż trudno uwierzyć, że od Turynu minęło prawie 20lat! Dojrzalsi (odrobinę) tym razem będziemy mniej biegać a więcej mówić - napisała Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Fajnie być w ekipie Eurosportu Polska. Dziękuję, Tomku, za koszulę!

Igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina. Justyna Kowalczyk-Tekieli w roli ekspertki

Pisząc o Turynie, nasza była reprezentantka miała na myśli rzecz jasna igrzyska z 2006 roku, z których przywiozła brązowy "krążek" wywalczony w biegu na 30 km. W swojej karierze 42-latka wywalczyła także dwa olimpijskie złota, srebro oraz jeszcze jeden brąz.

Z Turynu medal przywiózł także wspomniany Tomasz Sikora, który na włoskiej trasie był drugi w biathlonowym biegu ze startu wspólnego. To jego jedyny olimpijski laur w niezwykle bogatej karierze.

Igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zostaną rozegrane w dniach 6-22 lutego 2026.

Jak poinformował w czwartek miejscowy komitet organizacyjny, na trzy miesiące przed startem imprezy czterolecia, wyprzedano już ponad połowę z przygotowanej puli biletów. Najwięcej wejściówek poza Włochami kupili kibice z Niemiec, a największą popularnością cieszą się jak na razie hokej oraz... właśnie biathlon i narciarstwo biegowe.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

