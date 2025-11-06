Zaciekła batalia w Pradze. Dwa gole anulowane. Raków wciąż niepokonany w Europie

Praga nie kojarzyła się piłkarzom Rakowa dobrze. To tam latem 2022 roku przeżyli ogromne rozczarowanie. W ostatniej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy rozgrywali rewanż ze Slavią. Bramkę, która zatrzasnęła im wówczas wrota do fazy grupowej, stracili w ostatniej minucie dogrywki.

Tym razem w innej części stolicy Czech stawką rywalizacji były punkty Ligi Konferencji. Częstochowianie w starciu ze Spartą nie byli stawiani w roli faworytów. Ale pełna pula jawiła się jak najbardziej w ich zasięgu.

Sparta - Raków w Lidze Konferencji. Starcie bez wystrzału, dwa gole "skasowane"

Dla ekipy Marka Papszuna była to druga tej jesieni wyprawa za naszą południową granicę. Przed dwoma tygodniami zremisowali 1:1 z Sigmą Ołomuniec. Wyrównującą bramkę zdobyli krótko przed końcowym gwizdkiem.

Teraz Raków meldował się na obiekcie rywala z trzema kolejnymi zwycięstwami na koncie. Sparta? Też miała się czym pochwalić. U siebie pozostawała niepokonana od 24 maja tego roku.

Przed przerwą zgodnie z przypuszczeniami stroną dominującą byli prażanie. Tyle że nie od pierwszego gwizdka. Istotna okazała się 24. minuta, gdy na murawie pojawił się dobrze znany z polskiej Ekstraklasy Lukas Haraslin.

To właśnie on umieścił piłkę w siatce, ale cieszył się z tego tylko kilka sekund. Arbiter bez wahania odgwizdał w tej sytuacji ofsajd. Później ten sam zawodnik popisał się idealnym zagraniem do Kevina-Pricne'a Milli, ale jego strzał wybronił instynktownie Oliwier Zych. A gdy Haraslin przymierzył niebezpiecznie z dystansu, bramkarz Rakowa sparował piłkę na korner.

Po zmianie stron mieliśmy kopię incydentu z pierwszej połowy. Tym razem futbolówka znalazła się w bramce Sparty. Uderzający Michael Ameyaw był jednak na pozycji spalonej.

Po godzinie gry Raków miał na murawie trzech nowych graczy z potencjałem ofensywnym. Szansę otrzymali Lamine Diaby-Fadiga, Adriano Amorim i Peter Barath. Efekt? Nadal bezbramkowy remis.

Za to w 72. minucie groźnie zrobiło się pod bramką polskiego zespołu. Ale tym razem nie zapracowali na to rywale. Zych tak niefortunnie wybijał piłkę w pole, że ta odbiła się od Jana Kuchty i... niewiele brakowało do nieszczęścia.

Wynik nie uległ już zmianie, choć jeszcze w samej końcówce gospodarzy ratował słupek po strzale głową Apostolosa Konstantopoulosa. Częstochowianie pozostają w Europie niepokonani. Tyle że w Czechach zostawili już w sumie cztery punkty - być może w końcowym rozrachunku bezcenne.

Statystyki meczu Sparta Praga 0 - 0 Raków Częstochowa Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 10 6 Strzały celne 5 1 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 1 2 Ataki 120 86

Trener Marek Papszun w roli dyrygenta Martin Divisek EPA

Kevin-Prince Milla w potrzasku Martin Divisek EPA