Zaciekła batalia w Pradze. Dwa gole anulowane. Raków wciąż niepokonany w Europie

Raków Częstochowa zremisował 0:0 wyjazdowy mecz ze Spartą Praga w 3. kolejce Ligi Konferencji. Oba zespoły skierowały piłkę do bramki rywala po razie, ale za każdym razem arbiter anulował gola, odgwizdując ofsajd. Tym sposobem ekipa Marka Papszuna tej jesieni pozostaje w Europie niepokonana. Ale tylko w Czechach zgubiła już w sumie cztery punkty, być może w końcowym rozrachunku bezcenne.

Michael Ameyaw (z prawej) kontra John Mercado
Michael Ameyaw (z prawej) kontra John Mercado

Praga nie kojarzyła się piłkarzom Rakowa dobrze. To tam latem 2022 roku przeżyli ogromne rozczarowanie. W ostatniej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy rozgrywali rewanż ze Slavią. Bramkę, która zatrzasnęła im wówczas wrota do fazy grupowej, stracili w ostatniej minucie dogrywki.

Tym razem w innej części stolicy Czech stawką rywalizacji były punkty Ligi Konferencji. Częstochowianie w starciu ze Spartą nie byli stawiani w roli faworytów. Ale pełna pula jawiła się jak najbardziej w ich zasięgu.

Sparta - Raków w Lidze Konferencji. Starcie bez wystrzału, dwa gole "skasowane"

Dla ekipy Marka Papszuna była to druga tej jesieni wyprawa za naszą południową granicę. Przed dwoma tygodniami zremisowali 1:1 z Sigmą Ołomuniec. Wyrównującą bramkę zdobyli krótko przed końcowym gwizdkiem.

Teraz Raków meldował się na obiekcie rywala z trzema kolejnymi zwycięstwami na koncie. Sparta? Też miała się czym pochwalić. U siebie pozostawała niepokonana od 24 maja tego roku.

Przed przerwą zgodnie z przypuszczeniami stroną dominującą byli prażanie. Tyle że nie od pierwszego gwizdka. Istotna okazała się 24. minuta, gdy na murawie pojawił się dobrze znany z polskiej Ekstraklasy Lukas Haraslin.

To właśnie on umieścił piłkę w siatce, ale cieszył się z tego tylko kilka sekund. Arbiter bez wahania odgwizdał w tej sytuacji ofsajd. Później ten sam zawodnik popisał się idealnym zagraniem do Kevina-Pricne'a Milli, ale jego strzał wybronił instynktownie Oliwier Zych. A gdy Haraslin przymierzył niebezpiecznie z dystansu, bramkarz Rakowa sparował piłkę na korner.

    Po zmianie stron mieliśmy kopię incydentu z pierwszej połowy. Tym razem futbolówka znalazła się w bramce Sparty. Uderzający Michael Ameyaw był jednak na pozycji spalonej.

    Po godzinie gry Raków miał na murawie trzech nowych graczy z potencjałem ofensywnym. Szansę otrzymali Lamine Diaby-Fadiga, Adriano Amorim i Peter Barath. Efekt? Nadal bezbramkowy remis.

    Za to w 72. minucie groźnie zrobiło się pod bramką polskiego zespołu. Ale tym razem nie zapracowali na to rywale. Zych tak niefortunnie wybijał piłkę w pole, że ta odbiła się od Jana Kuchty i... niewiele brakowało do nieszczęścia.

    Wynik nie uległ już zmianie, choć jeszcze w samej końcówce gospodarzy ratował słupek po strzale głową Apostolosa Konstantopoulosa. Częstochowianie pozostają w Europie niepokonani. Tyle że w Czechach zostawili już w sumie cztery punkty - być może w końcowym rozrachunku bezcenne.

      Liga Konferencji
      3 kolejka
      06.11.2025
      18:45
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Sparta Praga
      Raków Częstochowa
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Sparta Praga
      0 - 0
      Raków Częstochowa
      Posiadanie piłki
      58%
      42%
      Strzały
      10
      6
      Strzały celne
      5
      1
      Strzały niecelne
      4
      3
      Strzały zablokowane
      1
      2
      Ataki
      120
      86
      Ubrany w sportową kurtkę i czapkę mężczyzna wykonuje gest środkowym palcem w kierunku boiska, w tle widoczny sędzia i rozmyte postacie.
      Trener Marek Papszun w roli dyrygenta
      Piłkarze dwóch drużyn rywalizują o piłkę na boisku podczas meczu piłkarskiego, jeden z zawodników upada na murawę, a trzech innych intensywnie walczy o przewagę.
      Kevin-Prince Milla w potrzasku

