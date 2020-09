Przed meczem z Wisłą Płock trener Artur Skowronek nie może skorzystać tylko z Hoyo-Kowalskiego. Do dyspozycji szkoleniowca jest już Jakub Błaszczykowski. Mecz Wisła Kraków – Wisła Płock w piątek o godz. 20.30, relacja w Interii.

- Sytuacja naszej kadry jest bardzo dobra - podkreśla Artur Skowronek, trener Wisły.

Szkoleniowiec nie może skorzystać tylko z Daniela Hoyo-Kowalskiego, który wrócił z kadry młodzieżowej z urazem.

- Pozostali piłkarze walczą o to, żeby być w kadrze meczowej na piątkowe spotkanie - podkreśla Skowronek.

Szkoleniowiec podobnie mówił przed meczem z Pogonią, ale okazało się, że wówczas gotowy do gry nie był kapitan zespołu Jakub Błaszczykowsk.

- Przed wyjazdem do Szczecina zgłosił uraz stawu skokowego. Po zajęciach wspólnie stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować i niszczyć czasu, który poświęciliśmy, by wrócił do dyspozycji. Ewidentnie cała ta informacja do Szczecina nie dotarła, bo na odprawie przedmeczowej 70 procent czasu sztab szkoleniowy Pogoni poświęcił Kubie. To też są dla nas ważne rzeczy - uważa Skowronek.

W piątkowym meczu nie zadebiutuje Michal Frydrych. Czeski obrońca już podpisał umowę z Wisłą, ale nie będzie włączony do kadry meczowej.

Frydrych na razie trenuje indywidualnie i możliwe, że na boisku wejdzie w kolejnym spotkaniu - z Górnikiem w Zabrzu.

Mecz Wisła Kraków - Wisła Płock w piątek o godz. 20.30, relacja w Interii.

