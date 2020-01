O planowanych wzmocnieniach, nowinkach technicznych i pierwszej przemowie do zespołu rozmawialiśmy z trenerem Wisły Arturem Skowronkiem, po pierwszym treningu w 2020 roku.

Michał Białoński, Interia: Trzeba powiedzieć, że pierwszy trening nie był lekki, tylko dosyć solidny. Od razu zabrał się pan do ostrej pracy z zespołem?

Artur Skowronek, trener Wisły: - Skupiliśmy się na pierwszych zajęciach na tym, aby budować pojemność tlenową, która ma się przeradzać w moc tlenową. Kolejne nasze schodki to będzie wytrzymałość, ale nie tylko ona. Po prostu mamy bardzo mało czasu.

Piłkarze zostali uświadomieni jak mają grać. Nie mamy czasu na to, żeby nadrabiać później jakieś ewentualne zaległości. Musimy wykonać swoją pracę w pierwszym tygodniu, bo to pozwoli nam realizować plan w drugim, trzecim i czwartym tygodniu, bo piąty to już jest mikrocykl startowy przed Jagiellonią.

Co pan powiedział piłkarzom przed wyjściem na ten trening?

- Przekazałem koncepcję przygotowania fizycznego, które dla mnie jest kluczowe w tym, żebyśmy dobrze się czuli w tunelu prowadzącym na mecz z Jagiellonią. Po prostu najważniejsza jest współpraca i zaufanie. Myślę, że moi piłkarze zobaczyli koncepcję i jej zaufali. Widać, że jest ochota do pracy, że wypoczęli po urlopach i są świadomi, co mnie bardzo nastraja optymistycznie na te kolejne tygodnie przygotowań. Mamy cele zadaniowe: z pierwszych czterech meczów trzy mamy u siebie i chcemy je wygrać.

24 piłkarzy miał pan do dyspozycji na pierwszym treningu, pod pełnym obciążeniem trenował też Kuba Błaszczykowski.

- Wszyscy było w pełnej dyspozycji, poza Pawłem Brożkiem, który potrzebuje trochę czasu, kilku indywidualnych treningów, żeby wejść na dobre obciążenia.

Nie było Vukana Savicievicia, Vullneta Bashy i Jeana Carlosa da Silvy. Dlaczego?

- Chodzi o transfer lotniczy Vukana i Carlosa, jeden z nich przecież leci z Brazylii. Vullnet ma fajną sprawę w życiu prywatnym - rodzi mu się dzieciak na godzinach, z czego się cieszy nie tylko on, ale również ja. Chcę, żeby piłkarz miał "czystą" głowę, gdy do nas dołączy, najpóźniej w piątek.

Gieorgij Żukow trenował już z wami. Nie boi się zimna, ćwiczył w krótkich spodenkach. Jest pan z niego zadowolony? Rozmawialiście?

- Rozmawialiśmy, oglądaliśmy go dotychczas na wideo, od dzisiaj mamy go na żywo. Ma bardzo wysoką świadomość odnośnie tego, co chce indywidualnie zyskać, ma też ambitne cele.

Zastosował pan nowinki w zajęciach. Był dron i kriokomora.

- Super, że to się udało zorganizować. Dziękuję ludziom, którzy pomogli to zrobić. To są te detale, które, mam nadzieję, wytworzą przewagę. Chcemy poprawiać to, na co mamy wpływ. Dzięki ludziom o dobrych sercach możemy to robić.

Zapowiadał pan przed Nowym Rokiem, że chcecie mocno wejść w rundę wiosenną.

- Robimy wszystko, aby planowany kryzys formy przyszedł w odpowiednim momencie, czyli w połowie naszych przygotowań. Chcemy przełamać bariery w przygotowaniu fizycznym. Superkompensacja, szczyt formy na przyjść w piątym tygodniu przygotowań. Dlatego indywidualizujemy przygotowania, będzie dużo badań kontrolnych.

Przed sylwestrem planował pan wyłączenie komórki po gorących negocjacjach transferowych. Jak one teraz wyglądają? Poza Żukowem nie ma nowych twarzy.

- Ale sytuacja wcale nie jest słaba. Tak jak zapowiadaliśmy, trzymamy się celów transferowych, które dadzą nam jakość. Potrzebujemy piłkarzy, którzy podniosą szybciej poziom zespołu i dlatego to trochę trwa. Chcemy podstawowych piłkarzy w innych zespołach. Dlatego ja się nie obawiam o ich poziom przygotowania fizycznego, bo pracują w bardzo dobrych miejscach. Dlatego nie mam żadnych obaw. Myślę, że do końca tygodnia powinniśmy dopiąć transfer napastnika, mam taką nadzieję, że tak się stanie. Kolejnych transferów bym się nie spodziewał.

Podobno Wisła chce odzyskać Sławomira Peszkę, z którego rezygnuje Lechia?

- Jest taki temat. Chcemy też sprowadzić stopera. Wszystko zweryfikuje sytuacja bieżąca. Gdyby to było takie proste, to już by byli z nami, ale chcemy podstawowych piłkarzy innych klubów, mają ważne kontrakty. Pokazuje to obraz naszego myślenia o transferach. My nie mamy czasu na uzupełnianie składu. Chcemy chłopakom pomóc, żeby wyszli na wyższy poziom. Trzeba dogadać się z piłkarzami i klubami, a to chwilę trwa. Na początku mieliśmy kilkadziesiąt nazwisk, ale wyselekcjonowaliśmy top trzy i cały czas z nimi rozmawiamy.

Rafała Wolskiego Lechia też chce się pozbyć. Widziałby go pan w składzie?

- To dobry piłkarz, ale my nie mamy miejsca. Środek pola mamy dobrze obsadzony. Mamy inne priorytety transferowe.

Przeciwnicy, jakich macie w Turcji nie są zbyt słabi?

- Nie zgodzę się, są bardzo mocni. Nie znam może Macedończyków, ale zależało nam na takim rywalu, bo w tym meczu objętość wysiłku będzie taka, że niektórzy zawodnicy zagrają maksymalnie po 60 minut. Później przejdziemy do obciążeń 70-80 minut, a na koniec, w meczu z Tbilisi do obciążeń 90-minutowych. Rywale są bardzo dobrzy piłkarsko. Mistrz i wicemistrz Gruzji.

Rozmawiał i notował w Myślenicach Michał Białoński