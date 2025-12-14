Iwona Pavlović to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata tańca. Wielokrotna mistrzyni Polski i Europy w tańcach latynoamerykańskich, ceniona trenerka oraz jurorka, od lat związana z programem "Taniec z Gwiazdami". Jej surowe, ale merytoryczne oceny oraz ogromna wiedza taneczna sprawiły, że stała się autorytetem i ikoną dla kolejnych pokoleń tancerzy.

Choć taniec jest jej największą pasją, "Czarna Mamba" nie ukrywa, że z zainteresowaniem śledzi także inne dziedziny sportu. Jak się okazuje, jest również fanką futbolu, a ostatnio spełniła jedno ze swoich sportowych marzeń. Jurorka wybrała się bowiem na swój pierwszy w życiu mecz piłkarski na żywo. I to nie byle jaki - trafiła od razu na wielkie piłkarskie widowisko w ramach Ligi Mistrzów.

Iwona Pavlović na meczu Piotra Zielińskiego. "Duma"

Iwona Pavlović pojawiła się w Mediolanie na wtorkowym spotkaniu Interu z Liverpoolem, które dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Taneczna gwiazda nie kryła zachwytu zarówno atmosferą na stadionie, jak i samą organizacją wydarzenia. Swoimi wrażeniami podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych, publikując wpis na Instagramie.

"Pierwszy raz w życiu byłam na meczu piłki nożnej na żywo w Mediolanie. Inter contra Liverpool. Co za emocje i świetna organizacja... I z nr 7 Piotr Zieliński... duma. No raczej to nie będzie ostatni raz. Dziękujemy Violi i Arturowi za wspólne spędzony czas. Udało mi się nagrać gola dla Liverpoolu, nieuznanego przez sędziego" - napisała Pavlović, jasno dając do zrozumienia, że jej "piłkarski" debiut zrobił na niej ogromne wrażenie.

Warto przypomnieć, że Piotr Zieliński, którego występ wzbudził dumę jurorki "Tańca z Gwiazdami", w 2024 roku przeszedł do Interu Mediolan z SSC Napoli. Transfer reprezentanta Polski do jednego z największych europejskich klubów był szeroko komentowany i stał się ważnym momentem w jego karierze.

Iwona Pavlović Mieszko Piętka AKPA

Piotr Zieliński Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński Loris Roselli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP