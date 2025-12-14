Legia Warszawa - Piast Gliwice w 1. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 grudnia 2025 godz. 20:15Aż do 14 grudnia musieliśmy czekać na zaległe spotkanie 1. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa podejmie Piasta Gliwice. Obie drużyny mierzyły się ze sobą tydzień temu w meczu... 18. kolejki Ekstraklasy. Wówczas to Piast był lepszy, pokonując stołecznych 2:0. Legia w dalszym ciągu czeka na przełamanie w lidze, iż ostatnie spotkanie wygrali 28 września, pokonując Pogoń Szczecin. Czy Legia zakończy ten rok zwycięstwem w lidze? Zapraszamy na relację na żywo