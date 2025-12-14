Odkąd Marek Papszun ogłosił chęć odejścia do Legii Warszawa, Raków Częstochowa imponuje formą i seryjnie wygrywa kolejne spotkania. Z tego też względu przystępował do zaległego meczu w ramach 4. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin jako murowany faworyt.

Pechowa pierwsza połowa Rakowa. Bezmyśly faul i czerwona kartka

Pierwsza połowa nie układała się po myśli gospodarzy. "Miedziowi" ku ich zaskoczeniu potrafili kreować zagrożenie pod ich bramką. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy w 35. minucie z boiska wyrzucony został Adriano.

Brazylijczyk uderzył rywala łokciem w głowie, a sędzia po krótkiej analizie VAR pokazał mu czerwoną kartkę. Goście zwietrzyli swoją szansę i ruszyli na rywala, aby jeszcze przed przerwą objąć prowadzenie. I po strzale Kolana zapachniało golem. Piłka przeleciała jednak niewiele obok bramki.

Kapitalna zmiana Sypka. Trzy minuty i gol na wagę zwycięstwa

Podopieczni Marka Paszuna mieli świadomość, że w tej sytuacji muszą przede wszystkim zabezpieczyć tyły, a w następnej kolejności postarać się o trafienie, które zapewniłoby prowadzenie. Po zmianie stron niewiele niestety było akcji, które zasługiwały na aplauz. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony.

Kiedy wreszcie jednak nadarzyła się okazja, przyjezdni z niej skorzystali. Piłkę w okolicach środkowej linii boiska otrzymał Jakub Sypek. Wprowadzony zaledwie trzy minuty wcześniej pomocnik pomknął z futbolówką, wdarł się w pole karne i precyzyjnym strzałem po długim słupku pokonał Oliwiera Zycha.

W 89. minucie kapitalnie do uderzenia z powietrza złożył się Nalepa, ale Zych popisał się świetną paradą. Dobijał jeszcze Szmyt, ale defensywa Rakowa zablokowała strzał z ostrego kąta.

W ostatnich minutach więcej było fauli i przerw, aniżeli składnych akcji, a kiedy sędzia wreszcie zagwizdał, gracze Zagłębia Lubin mogli świętować zwycięstwo, które zdecydowanie było sporą niespodzianką. Był to jednocześnie ostatni mecz domowy Marka Papszuna w roli trenera Rakowa. Pożegnanie z własną publicznością było zatem smutne.

