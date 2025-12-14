Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czerwona kartka i wielka niespodzianka w Częstochowie. Raków zatrzymany, koniec serii

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Po serii pięciu zwycięstw z rzędu to Raków Częstochowa postrzegany był za murowanego faworyta do zwycięstwa z zaległym spotkaniu w ramach 4. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin. Sytuację bardzo skomplikowała jednak czerwona kartka, którą w 35. minucie otrzymał Adriano. Aż do 81. minuty utrzymywał się remis, jednak wówczas kapitalna akcja zmiennika sprawiła, że kibice obejrzeli wreszcie bramkę. Jak się okazało, decydującą o zwycięstwie.

Piłkarz w biało-zielonym stroju prowadzi piłkę na murawie, uciekając zawodnikowi drużyny przeciwnej w czerwonym stroju, w tle widoczni inni piłkarze oraz rozmyta publiczność. W lewym górnym rogu kadr zbliżenie na trenera drużyny w kurtce z logo i czapc...
Marek Papszun poprowadził ostatni raz Raków w domowym meczu. Pożegnanie było smutneMichal Chwieduk/Arena Akcji/Kamil Wolny/NEWSPIX.PL Newspix.pl

Odkąd Marek Papszun ogłosił chęć odejścia do Legii Warszawa, Raków Częstochowa imponuje formą i seryjnie wygrywa kolejne spotkania. Z tego też względu przystępował do zaległego meczu w ramach 4. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin jako murowany faworyt.

Pechowa pierwsza połowa Rakowa. Bezmyśly faul i czerwona kartka

Pierwsza połowa nie układała się po myśli gospodarzy. "Miedziowi" ku ich zaskoczeniu potrafili kreować zagrożenie pod ich bramką. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy w 35. minucie z boiska wyrzucony został Adriano.

Brazylijczyk uderzył rywala łokciem w głowie, a sędzia po krótkiej analizie VAR pokazał mu czerwoną kartkę. Goście zwietrzyli swoją szansę i ruszyli na rywala, aby jeszcze przed przerwą objąć prowadzenie. I po strzale Kolana zapachniało golem. Piłka przeleciała jednak niewiele obok bramki.

Jak polskie zespoły poradziły sobie w 5. kolejce Ligi Konferencji? Zobacz podsumowanie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Kapitalna zmiana Sypka. Trzy minuty i gol na wagę zwycięstwa

Podopieczni Marka Paszuna mieli świadomość, że w tej sytuacji muszą przede wszystkim zabezpieczyć tyły, a w następnej kolejności postarać się o trafienie, które zapewniłoby prowadzenie. Po zmianie stron niewiele niestety było akcji, które zasługiwały na aplauz. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony.

    Kiedy wreszcie jednak nadarzyła się okazja, przyjezdni z niej skorzystali. Piłkę w okolicach środkowej linii boiska otrzymał Jakub Sypek. Wprowadzony zaledwie trzy minuty wcześniej pomocnik pomknął z futbolówką, wdarł się w pole karne i precyzyjnym strzałem po długim słupku pokonał Oliwiera Zycha. 

    W 89. minucie kapitalnie do uderzenia z powietrza złożył się Nalepa, ale Zych popisał się świetną paradą. Dobijał jeszcze Szmyt, ale defensywa Rakowa zablokowała strzał z ostrego kąta.

    W ostatnich minutach więcej było fauli i przerw, aniżeli składnych akcji, a kiedy sędzia wreszcie zagwizdał, gracze Zagłębia Lubin mogli świętować zwycięstwo, które zdecydowanie było sporą niespodzianką. Był to jednocześnie ostatni mecz domowy Marka Papszuna w roli trenera Rakowa. Pożegnanie z własną publicznością było zatem smutne.

    PKO Ekstraklasa
    4. Kolejka
    14.12.2025
    14:45
    Zakończony
    Jakub Sypek
    81'
    Wszystko o meczu

    Zawodnik w czerwonym stroju piłkarskim biegnie do piłki na zielonej murawie stadionu podczas meczu, w tle widoczny sędzia, dwaj inni zawodnicy oraz trybuny z kibicami.
    Adriano AmorimNATANAEL BREWCZYNSKI/400MMNewspix.pl
    Zawodnik w czerwonej koszulce obserwuje dwóch piłkarzy w biało-zielonych strojach podczas meczu piłki nożnej, jeden z zawodników wykonuje zwód z piłką, w tle widoczni kibice i sędzia.
    Mecz Raków - Zagłębie LubinNATANAEL BREWCZYNSKI/400MMNewspix.pl
    Mężczyzna w okularach i czarnej czapce siedzi na zielonym fotelu stadionowym, ubrany w niebieską sportową kurtkę z herbem klubu sportowego, sprawia poważne wrażenie.
    Marek PapszunMichal Dubiel/REPORTEREast News

