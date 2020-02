Wisła Kraków rozpoczęła stałą współpracę z Krzysztofem Kołaczykiem. Zostanie on pełnomocnikiem Wisły Kraków SA ds. Akademii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Artur Skowronek po meczu z Wigrami Suwałki. Wideo INTERIA.TV

Kołaczyk to legenda Rakowa Częstochowa. W tym klubie pełnił prawie wszystkie funkcje, od zawodnika przez trenera do prezesa. We wrześniu 2019 roku odszedł z klubu.

Reklama

Od kilku miesięcy pomagał Wiśle. Na Reymonta sprowadził go Jakub Błaszczykowski, który przed laty pomagał mu ratować Raków. Teraz to Kołaczyk ma okazję pomagać 108-krotnemu reprezentantowi Polski w odbudowie "Białej Gwiazdy".

Obecnie Wisła nawiązała z Kołaczykiem stałą współpracę. Będzie pełnił funkcję pełnomocnika Wisły Kraków SA ds. Akademii. Kołaczyk pracuje też w sztabie reprezentacji Polski do lat 16, gdzie jest asystentem trenera.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Ekstraklasy