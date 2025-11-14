Iga Świątek zdobyła się na piękny gest. Kibice byli zachwyceni

Iga Świątek świetnie odegrała swoją rolę podczas pierwszego dnia eliminacji Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Polka pokonała reprezentantkę Nowej Zelandii, Elyse Tse, 6:0, 6:1.

Iga Świątek zdobyła się na piękny gest

Według oficjalnego planu Iga Świątek miała zaplanowany dyżur autografowy na sobotę. Choć ten wciąż pozostaje w planach, wiceliderka rankingu WTA postanowiła dać z siebie nieco więcej i po swoim meczu została na trybunach nie tylko po to, by wspierać swoje koleżanki, ale też, by rozdawać autografy.

Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zawodniczka tłumaczyła później swoją decyzję podczas konferencji prasowej. Okazało się, że na miejscu wykonała niemałą pracę - bardzo dużo czasu spędziła z polskimi kibicami, którzy czekali na występ Świątek w polskich barwach i na polskiej ziemi.

Rozwiń

Iga Świątek o rozdawaniu autografów już w piątek

"Najbardziej zapamiętam tego debla, którego dziewczyny zagrały. Sztos! Wiedziałam, że kibiców będzie dużo, myślę, że dzisiaj dłużej podpisywałam, niż grałam, ale tak miało być" - tłumaczyła potem Iga Świątek na konferencji prasowej.

Przed Świątek jeszcze trochę ciężkiej pracy. Przede wszystkim w sobotę czeka ją kolejna sesja autografowa, a w niedzielę - kolejna część rozgrywek. Tym razem rywalkami Polek będą Rumunki.

Iga Świątek podczas turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim PAWEL JASKOLKA Newspix.pl

Iga Świątek podczas Billie Jean King Cup w barwach reprezentacji Polski DAX IMAGES AFP